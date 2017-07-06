У громаді на Волині невідомі вирубали дерев на понад 5 мільйонів

5 мільйонів 393 тисячі гривень збитків завдали довкіллю внаслідок незаконної порубки дерев на території Прилісненської сільської територіальної громади.Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції Волині.Вирубали дерева невідомі особи без будь-яких дозвільних документів протягом 2021 року на земельних ділянках, розташованих за межами населених пунктів на території Прилісненської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області.Порушення вимог природоохоронного законодавства в частині раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, збереження об’єктів рослинного світу зафіксували за результатами позапланової перевірки, яка проводилась спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області в період з 2 по 11 лютого цього року.На земельній ділянці площею 5,1 га, що розташована на території Серхівського старостинського округу виявлено незаконну порубку 898 дерев породи “сосна звичайна” та “береза повисла”. Ділянка представлена природним комплексом із деревною рослинністю – штучно створеним насадженням шляхом рядової посадки дерев з перевагою деревних порід “сосна звичайна”, “береза повисла“. Орієнтовний вік дерев складає 40-45 років.На іншій земельній ділянці, яка розташована поблизу села Карасин, має загальну площу 37 га і перебуває у комунальній власності Прилісненської сільської ради, обліковано 332 пні незаконно зрубаних дерев породи “вільха чорна”.Відповідно до вимог постанови КМУ від 23.07.2008 №665 “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу”, загальний розрахований розмір шкоди, заподіяної незаконною порубкою дерев, складає 5 мільйонів 393 тисячі гривень.За цим фактом правопорушення Держекоінспекція у Волинській області готує матеріали для передачі правоохоронним органам для подальшого внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.