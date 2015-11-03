Абсолютно нова історія: у Ківерцях відкрили сімейний ресторан «Дубок»*

Фото з архіву видання ВолиньPost

На в’їзді у Ківерці зі сторони Луцька почалася нова історія усім відомої локації «Дубок» – днями тут серед лісу і природи відкрили сімейний ресторан із такою ж назвою.Власники приміщення, де раніше був ресторан болгарської кухні «Чевермето Дубок», вирішили, що прийшов час подякувати орендарям і розвивати власний ресторанний бізнес – не просто відкривши новий заклад, а створивши згодом тут цілий рекреаційно-відпочинковий комплекс.Про те, з чого усе починалося, які «фішки» матиме новий ресторан «Дубок» та які задуми втілюватимуть у майбутньому, розповіла директорка й ідейна натхненниця закладуРесторан, яким вона займатиметься, це – спільне дітище її родини, адже чоловік, його брат та батько є власниками землі і приміщення, з яких усе і почалося.Ще приблизно у 70-х роках минулого століття на цьому ж місці, поруч зі столітніми дубами у лісі, відкрили кафе «Дубок». І хоч у наш час придорожнім кафе вже нікого не здивуєш, тоді це місце було однією із небагатьох зон відпочинку біля Луцька й улюбленою локацією для тих, хто відправлявся або повертався із довгої подорожі.«У той час через Ківерці проходила траса на Київ. Тоді ще прямої дороги через Рівне і Житомир не було. Тому із Луцька всі через Ківерці їхали на Маневичі, а вже там повертали на трасу Ковель – Київ. Тож, так історично склалося, що кафе стало «смачною» зупинкою і для тих, хто їхав в столицю, і для тих, хто повертався.У такому форматі це місце існувало приблизно 40 років. А десь на межі 2000-х років перетворилося вже у своєрідну забігайлівку – не більше, ніж зайти, перекусити чи випити кави і побігти далі. Тож через деякий час наша родина вирішила збудувати тут ресторан, але залишити його вже історично сформовану назву «Дубок», – знайомить із витоками цієї локації пані Лілія.Наступною сторінкою в історії локації став заклад болгарської кухні «Чевермето Дубок». У листопаді 2019 році акціонери прийняли рішення дати приміщення ресторану в оренду. Та через два роки – наприкінці 2021-го – зрозуміли, що мають власний погляд на розвиток цієї локації й вирішили знову створити та розвивати ресторан «Дубок», але вже в абсолютно новому, сучасному форматі.Якщо щодо ідей розвитку локації були обговорення, то щодо назви закладу усі у родині Антонюків були одностайними – ресторан повинен називатися «Дубок».«Колись тут був дубовий гай та й зараз тут ще ростуть столітні дуби. Інша частина лісу, що поруч, - порівняно молода, а дубам – сотні років. Саме вони і дали назву цьому місцю, ними воно й особливе», – каже Лілія Антонюк.На питання про те, що змінилося із того часу, коли тут був ресторан «Чевермето», пані Лілія, посміхаючись, відповідає – усе.У ресторані здійснили повну реконструкцію, змінили усе кухонне обладнання, меблі та дизайн, а головне – створили абсолютно нове меню.Тепер тут – українська та європейська кухні, акцент – на натуральності і максимальному залученні дарів волинського лісу. Ресторан вирізнятиметься приготуванням страв на відкритому вогні, величезним різноманіттям їжі, приготовленої на грилю та у печі.Заклад розвиватимуть у форматі сімейного ресторану. Тому особливу увагу тут приділятимуть організації бенкетів з нагоди гарних родинних святкувань – весіль, днів народжень, хрестин тощо. У бенкетному меню обіцяють просто таки величезний вибір страв, зокрема – і десертів.«Щоденне меню, звісно, буде дещо меншим, ніж бенкетне, але можу сказати точно – ми зможемо задовольнити навіть найвибагливішого гостя. Ми створюватимемо випічку у власній печі, а м'ясні страви з грилю точно з часом заслужать особливу любов і теж стануть нашою «фішкою. Окрім того, ми робимо наголос на натуральності і якості. Оскільки ми – в лісі, то тут буде все те, що дає волинський ліс – всі види їстівних грибів і ягід, натуральні соки. Це також буде нашою особливістю», – каже директорка ресторану Лілія Антонюк.Про одну із фірмових страв «Дубка» розповідає адміністраторка«Це страва, яку ми подаватимемо всередині хлібини, спеченої нами ж у власній печі. Буде два різновиди цієї страви. У хлібині буде м'ясо, тушковане у вершковому соусі з грибами та великою кількістю сиру або ж м’ясо, тушковане у томатному соусі з овочами і фірмовими спеціями. Це неймовірно смачно».У планах – постійне оновлення меню, сезонні цікавинки, а ще – створення власної торгової марки, бренду «Дубок».Власники ресторану вже отримали дозвіл на розвиток рекреації на цій території. Тож хочуть, аби у теплу пору року їхні гості могли смакувати їжею і надворі, а діти, окрім того, мали чимало розваг на свіжому повітрі. Тож вже найближчим часом тут з’являться літні меблі, альтанки, а територію заполонить різнобарв’я квітів та зелені.Оскільки локація дозволяє, то у «Дубку» мають намір організовувати кемпінги, фестивалі, майстер-класи та вечірки, влаштовувати приготування страв на «відкритій» кухні та цікаву подачу.«Тут настільки красива і вдала локація, що сам Бог велів проводити час і на вулиці, тому у нас – чималі плани на розвиток території», – резюмує на цю тему Лілія Антонюк.Згодом на території збудують повноцінне дитяче містечко, а наразі ж у приміщенні ресторану вже відкрили багатофункціональну ігрову кімнату. Вона – у полі зору відвідувачів залу, тож малеча буде під наглядом батьків, а за бажанням у ресторані навіть можуть надати батькам доступ до відеоспостереження й вони спостерігатимуть за тим, що відбувається у дитячій кімнаті, з телефону.Лілія Антонюк додає, що «Дубок» може запропонувати своїм гостям організацію їхнього свята «під ключ», взявши на себе співпрацю з дизайнерами, музичними колективами, кондитерами й іншими підрядниками.«У цьому закладі ідеально поєдналися розум, душа і емоція. Розум – це чоловіки нашої родини. Я, як жінка і керівниця цього закладу, – це його душа, але серце ресторану, його емоція – це наш колектив. Саме вони створюватимуть тут затишок. Який би інтер’єр і яке б обладнання ми не обрали, без колективу – це ніщо. А тут ми відчуваємо, що знайшли однодумців, ми всі горимо тим, що робимо. Для мене – це дуже важливо», – каже керівниця ресторану Лілія Антонюк.У квітні «Дубок» планує святкове відкриття усього комплексу – разом із терасою. Днями ж ресторан почав свою нову історію із затишного свята «для своїх», а зараз вже радо приймає усіх гостей за адресою Чкалова, 1А (на в’їзді у Ківерці від Луцька).