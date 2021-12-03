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Стартував ремонт однієї з найважливіших транспортних артерій Волині. ФОТО

Стартував ремонт однієї з найважливіших транспортних артерій Волині. ФОТО
21 лютого стартували ремонтні роботи на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на 10-кілометровій ділянці, що слугує підїздом до міжнародного пункту пропуску «Ягодин» – «Дорогуськ» на українсько-польському державному кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Дорожники працюють поблизу села Римачі і рухаються у напрямку Любомля. Фрезерують зношене дорожнє покриття лівого проїзду та проводять земляні роботи. Підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

На ділянці, що ремонтується, рух транспорту з КПП «Ягодин» в сторону Любомля здійснюється лише однією смугою, тож водіям варто бути обачними та уважно стежити за дорожніми знаками.

Автодорога М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) є однією із найважливіших транспортних артерій Волинської області. Цей автошлях суміщається з транспортним коридором Балтійське море – Чорне море, є частиною міжнародної автомагістралі Е373 і забезпечує рух транзитного транспорту до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" (Україна) – «Дорогуськ» (Республіка Польща).

Найбільший трафік автошляхом М-07 у межах Волині спостерігається на ділянці Ковель – Ягодин, саме її активно розбудовуємо, доводячи до параметрів І категорії.

Торік у рамках реконструкції підвищили категорію ще 3 км цієї міжнародної дороги) між селами Довгоноси та Старі Кошари (км 451 – км 454). Там збудували новий проїзд та відновили дорожнє покриття на існуючому. Роботи на об’єкті будуть завершені у поточному році.
Стартував ремонт однієї з найважливіших транспортних артерій Волині. ФОТО
Стартував ремонт однієї з найважливіших транспортних артерій Волині. ФОТО
Стартував ремонт однієї з найважливіших транспортних артерій Волині. ФОТО

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Теги: ремонт дороги, Ягодин, Волинь
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