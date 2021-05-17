У Луцьку відновили ремонт проспекту Волі. ВІДЕО





Про це розповів Микола Осіюк.



Рух проїжджою частиною наразі не перекритий. В різних місцях вздовж проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану тривають підготовчі роботи: вантажівки возять будматеріали, майстри встановлюють бордюри та готують основу під вкладання бруківки.



Робітник Олександр розповів: на дорозі поставили знаки, аби водії об'їжджали територію, де проводять земельні роботи. Водій копача Сергій каже: зняли старий шар асфальту та готують траншею під поребрик.



Заступниця директора Волинської обласної бібліотеки для дітей Людмила Хілуха зазначила, що ремонту тротуарів біля книгозбірні чекали давно, тому до тимчасових незручностей ставляться з розумінням.



"Це тільки сьогодні зранку розрили й така ситуація, ще й дощ пішов, а до того, тут був жахливий асфальт. Враховуючи, що ми багато заходів проводимо на вулиці, діти малюють, бігають, тому чекаємо з нетерпінням, що буде гарна бруківка й нам буде зручно", – каже жінка.







Ремонт проспекту Волі передбачатиме тимчасове перекриття дорожнього руху, аби вкласти верхній шар асфальтобетону, – зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк. Коли саме перекриють рух – ще не вирішили, – додав посадовець.



"Тривають підготовчі роботи, зачистка, вирівнювання, чорнові роботи, що дозволяє погода та стан ґрунтів. У планах цього року завершити капремонт цього року, тротуарне покриття, озеленення, лавки та освітлення", – говорить Микола Осіюк.



На реконструкцію проспекту Волі витратять понад 90 мільйонів гривень, – додав Микола Осіюк.

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