Луцьк приймає Чемпіонат України з боксу. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



«25 регіонів представлені в нас на чемпіонаті – це 24 області і місто Київ», – каже генеральний секретар федерації боксу Волині Петро Боярчук.



У змаганнях беруть участь і хлопці, і дівчата. Правда, перших значно більше. Усі, хто має виходити на ринг, активно розминаються. Тренери кажуть, це дуже важливо. Пропрацювати треба усе тіло – від голови до п’яток.



«Мінімальний рух, щось потягнули – все, бій програний і не можна продовжувати», – зауважує тренер Сергій Мойсеєв.



Перед боєм у спортсмена повинен бути холодний розум. Бути надто спокійним також не добре – потрібен баланс. Виграє той, хто буде розумнішим і наполегливішим. Вага чи ріст, додають боксери, – це другорядне.



«Є і низькі боксери, які виграють чемпіонати, є високі. Треба мати характер, думати головою, фізуха також дуже важлива», – міркує боксер Максим Кармеліта.



Дзвінок у гонг – і розпочинаються бої. Тільки на ринг виходять перші боксери – одразу стає гаряче. Спортсмени з Черкас і Донецька не дають слабини. У результаті перемогу в поєдинку отримав Давид Ткачук із міста Курахове, що на Донеччині. Для першого бою, каже, було непросто.



«Суперник довгий, тяжко було підійти, я працював ближніми, стойки першим номером. Все показав, що міг», – ділиться враженнями Давид.



У цьому спорті хлопець уже чотири роки. «Головне – це розум, жага до перемоги, головне – працювати і йти далі», – каже він.



Чемпіонат проводять для того, щоб сформувати збірну команду України для участі в Чемпіонатах Європи та світу, які відбудуться цього року.



«Вони вже боксують майже, як дорослі, тому що в них регламент – три раунди по три хвилини. Зараз ще в шоломах боксують, на наступний рік без шоломів. Тобто це такий перехідний чемпіонат вже в дорослий бокс», – пояснює генеральний секретар федерації боксу Волині Петро Боярчук.



Чемпіонат України з боксу у Луцьку триватиме тиждень. Містян запрошують приходити та вболівати за своїх фаворитів. Змагання відбуваються у ліцеї на вулиці Стрілецькій, 6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь приймає Чемпіонат України з боксу. Змагання відбуваються у військовому ліцеї в Луцьку на вулиці Стрілецькій. Наш регіон представляють восьмеро боксерів. Їхні перші поєдинки відбудуться завтра. Сьогодні, 21 лютого, більше трьохсот учасників 17-18 років готувалися до чемпіонату та заробляли перші очки.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. «25 регіонів представлені в нас на чемпіонаті – це 24 області і місто Київ», – каже генеральний секретар федерації боксу ВолиніУ змаганнях беруть участь і хлопці, і дівчата. Правда, перших значно більше. Усі, хто має виходити на ринг, активно розминаються. Тренери кажуть, це дуже важливо. Пропрацювати треба усе тіло – від голови до п’яток.«Мінімальний рух, щось потягнули – все, бій програний і не можна продовжувати», – зауважує тренерПеред боєм у спортсмена повинен бути холодний розум. Бути надто спокійним також не добре – потрібен баланс. Виграє той, хто буде розумнішим і наполегливішим. Вага чи ріст, додають боксери, – це другорядне.«Є і низькі боксери, які виграють чемпіонати, є високі. Треба мати характер, думати головою, фізуха також дуже важлива», – міркує боксерДзвінок у гонг – і розпочинаються бої. Тільки на ринг виходять перші боксери – одразу стає гаряче. Спортсмени з Черкас і Донецька не дають слабини. У результаті перемогу в поєдинку отримавіз міста Курахове, що на Донеччині. Для першого бою, каже, було непросто.«Суперник довгий, тяжко було підійти, я працював ближніми, стойки першим номером. Все показав, що міг», – ділиться враженнями Давид.У цьому спорті хлопець уже чотири роки. «Головне – це розум, жага до перемоги, головне – працювати і йти далі», – каже він.Чемпіонат проводять для того, щоб сформувати збірну команду України для участі в Чемпіонатах Європи та світу, які відбудуться цього року.«Вони вже боксують майже, як дорослі, тому що в них регламент – три раунди по три хвилини. Зараз ще в шоломах боксують, на наступний рік без шоломів. Тобто це такий перехідний чемпіонат вже в дорослий бокс», – пояснює генеральний секретар федерації боксу Волині Петро Боярчук.Чемпіонат України з боксу у Луцьку триватиме тиждень. Містян запрошують приходити та вболівати за своїх фаворитів. Змагання відбуваються у ліцеї на вулиці Стрілецькій, 6.

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