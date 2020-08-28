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Луцьк приймає Чемпіонат України з боксу. ВІДЕО

Луцьк приймає Чемпіонат України з боксу. ВІДЕО
Волинь приймає Чемпіонат України з боксу. Змагання відбуваються у військовому ліцеї в Луцьку на вулиці Стрілецькій. Наш регіон представляють восьмеро боксерів. Їхні перші поєдинки відбудуться завтра. Сьогодні, 21 лютого, більше трьохсот учасників 17-18 років готувалися до чемпіонату та заробляли перші очки.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

«25 регіонів представлені в нас на чемпіонаті – це 24 області і місто Київ», – каже генеральний секретар федерації боксу Волині Петро Боярчук.

У змаганнях беруть участь і хлопці, і дівчата. Правда, перших значно більше. Усі, хто має виходити на ринг, активно розминаються. Тренери кажуть, це дуже важливо. Пропрацювати треба усе тіло – від голови до п’яток.

«Мінімальний рух, щось потягнули – все, бій програний і не можна продовжувати», – зауважує тренер Сергій Мойсеєв.

Перед боєм у спортсмена повинен бути холодний розум. Бути надто спокійним також не добре – потрібен баланс. Виграє той, хто буде розумнішим і наполегливішим. Вага чи ріст, додають боксери, – це другорядне.

«Є і низькі боксери, які виграють чемпіонати, є високі. Треба мати характер, думати головою, фізуха також дуже важлива», – міркує боксер Максим Кармеліта.

Дзвінок у гонг – і розпочинаються бої. Тільки на ринг виходять перші боксери – одразу стає гаряче. Спортсмени з Черкас і Донецька не дають слабини. У результаті перемогу в поєдинку отримав Давид Ткачук із міста Курахове, що на Донеччині. Для першого бою, каже, було непросто.

«Суперник довгий, тяжко було підійти, я працював ближніми, стойки першим номером. Все показав, що міг», – ділиться враженнями Давид.

У цьому спорті хлопець уже чотири роки. «Головне – це розум, жага до перемоги, головне – працювати і йти далі», – каже він.

Чемпіонат проводять для того, щоб сформувати збірну команду України для участі в Чемпіонатах Європи та світу, які відбудуться цього року.

«Вони вже боксують майже, як дорослі, тому що в них регламент – три раунди по три хвилини. Зараз ще в шоломах боксують, на наступний рік без шоломів. Тобто це такий перехідний чемпіонат вже в дорослий бокс», – пояснює генеральний секретар федерації боксу Волині Петро Боярчук.

Чемпіонат України з боксу у Луцьку триватиме тиждень. Містян запрошують приходити та вболівати за своїх фаворитів. Змагання відбуваються у ліцеї на вулиці Стрілецькій, 6.

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Теги: чемпіонат України, бокс, Волинь, Луцьк
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