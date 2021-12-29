В Україні планують послабити карантин





Про це повідомляє Урядовий портал у понеділок, 21 лютого, передає



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення МОЗу проаналізувати карантинні обмеження за рекомендаціями країн Євросоюзу, і, за необхідності, внести зміни до тих вимог, які будуть чинні після 31 березня у помаранчевих та зелених зонах, враховуючи весняно-літній період.



«Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тому маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період», – сказав Шмигаль.



У МОЗ зазначили, що вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу була меншою, ніж 200 тисяч за тиждень. Минулого тижня було зафіксовано 191 тисячу нових випадків захворювання, що на 19% (або на 43 тисячі випадків) менше, порівняно з попереднім тижнем.



«Вперше за шість тижнів кількість виписаних з лікарень перевищила кількість госпіталізованих. Це призводить до того, що кількість зайнятих ліжок із хворими на коронавірусну хворобу постійно зменшується», – пояснив міністр Віктор Ляшко.



Нагадаємо, що у червоній зоні карантину залишаються п’ять регіонів. Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області – у жовтій зоні карантину. Всі інші регіони – у помаранчевій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін планує змінити правила у помаранчевих та зелених зонах карантину на весняно-літній період.Про це повідомляє Урядовий портал у понеділок, 21 лютого, передає Кореспондент Прем’єр-міністрдав доручення МОЗу проаналізувати карантинні обмеження за рекомендаціями країн Євросоюзу, і, за необхідності, внести зміни до тих вимог, які будуть чинні після 31 березня у помаранчевих та зелених зонах, враховуючи весняно-літній період.«Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тому маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період», – сказав Шмигаль.У МОЗ зазначили, що вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу була меншою, ніж 200 тисяч за тиждень. Минулого тижня було зафіксовано 191 тисячу нових випадків захворювання, що на 19% (або на 43 тисячі випадків) менше, порівняно з попереднім тижнем.«Вперше за шість тижнів кількість виписаних з лікарень перевищила кількість госпіталізованих. Це призводить до того, що кількість зайнятих ліжок із хворими на коронавірусну хворобу постійно зменшується», – пояснив міністр Віктор Ляшко.Нагадаємо, що у червоній зоні карантину залишаються п’ять регіонів. Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області – у жовтій зоні карантину. Всі інші регіони – у помаранчевій.

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