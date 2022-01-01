Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє українських військових

Бойовики обстріляли селище Зайцеве у Донецькій області, внаслідок чого двоє українських військових загинули, ще троє поранені.Про це інформують на сайті Нацполіції.Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація – ст. 258 ККУ (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.Штаб проведення ООС раніше повідомив, що сьогодні бойовики обстріляли селище Новолуганське, що на Донеччині, загинув мирний житель. Станом на 17 годину 21 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.