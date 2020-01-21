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Лучанин, який випав з вікна будинку, скотився зі сходів: деталі. ВІДЕО

Лучанин, який випав з вікна будинку, скотився зі сходів: деталі. ВІДЕО
48-річний лучанин, який 20 лютого випав з вікна третього поверху у під'їзді багатоповерхівки, спершу скотився зі сходів, а тоді впав на дашок під'їзду.

Про це розповів Суспільному керівник групи рятувальних робіт ДСНС Андрій Павлович.

Нині чоловік із численними травмами перебуває у реанімації міської лікарні.
Лучанин, який випав з вікна будинку, скотився зі сходів: деталі. ВІДЕО

Як розповів керівник групи рятувальників, повідомлення про падіння чоловіка з вікна отримали 20 лютого орієнтовно о 18:00. На місці крім рятувальників також працювали медики, які не могли самостійно дістати травмованого з даху під'їзду.

"Там висота, треба було якось дістатись до нього, підлізти. Розклали дану платформу і так його дістали. Наклали комірець, поклали на рятувальні ноші, прив’язали і тоді спустили на низ і передали медикам", – розповів Андрій Павлович. З його слів, під час рятувальної операції чоловік увесь час був при тямі.

Зі слів інспектора Луцького районного управління поліції Ігоря Лівошука, попередньо поліцейські встановили, що чоловік випав з вікна під'їзду із власної необережності. Відомості про те, що трапилося, до єдиного реєстру досудових розслідувань не вносили. Чоловіка опитають, коли його стан поліпшиться, – зазначив інспектор районного управління поліції.
Лучанин, який випав з вікна будинку, скотився зі сходів: деталі. ВІДЕО

Наразі чоловік – у реанімації міської клінічної лікарні. Лікар-анестезіолог Ростислав Сенів говорить: чоловік у важкому стані.

"Він зараз при свідомості, але обставин травми не пам’ятає.В нього є політравма, забій головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток тазу", – розповів медик.

Біля палати інтенсивної терапії – родичі чоловіка.

Поспілкуватися із Суспільним рідні на камеру не захотіли. Кажуть: як усе було – не знають, лише розповіли, що 48-річний лучанин не живе у цьому під’їзді.

Зі слів рятувальника Андрія Павловича, захисні решітки в таких будинках мають бути встановлені. "В житлових будинках мають бути якісь обмежувальні пристрої, тому що будь-яка людина може спотикнутися на тій сходовій клітці, розбити вікно і впасти так само", – сказав керівник групи рятувальних робіт.
Лучанин, який випав з вікна будинку, скотився зі сходів: деталі. ВІДЕО

Вікно сходової клітки, з якого випав чоловік, не захищене металевою решіткою.

Як розповіла жителька будинку Лідія Корень, раніше решітки були на усіх вікнах. "Їх на металолом, видно, познімали", – каже жінка.

Захист зберігся на сходових клітинах у сусідньому під'їзді будинку.

"Ідеш, думаєш: не дай, Боже, дітки бігають чи що – це дуже небезпечно, що там немає нічого", – додає мешканка будинку, де чоловік випав з вікна.
Лучанин, який випав з вікна будинку, скотився зі сходів: деталі. ВІДЕО

За коментарем Суспільне звернулося до директора житлово-комунального підприємства № 2, яке обслуговує будинок на Дружби народів, 1. Зі слів Миколи Романюка, жителі багатоповерхівки не зверталися до комунальників через відсутність захисних решіток.

"Трошки треба бути обачнішими в тому місці. По проєкту там загороджень як таких немає. На всіх під’їздах, якщо ви там були, бачили, зі сходової клітинки такого немає", – сказав керівник житлово-комунального господарства № 2.

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Теги: багатоповерхівка, чоловік, випав, деталі
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