Майже половина пасажирів луцьких тролейбусів не платить за проїзд





Про це пише



У 2020 році підприємство перевезло понад 10 млн пасажирів, з яких платних - лише 3 млн 865 тисяч. У 2021 році кількість платних пасажирів зросла до 6 млн 673 тисяч. Однак, число пільговиків теж було значним. Доходи від платних пасажирів збільшилися з 14,3 до 19,1 млн гривень.



Середньомісячна заробітна плата одного працівника ЛПЕ за 2020 рік склала – 9 258 грн, а за 2021 рік зросла до 12 504 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед 12,1 млн перевезених пасажирів Луцьким підприємством електротранспорту у 2021 році, майже 5,5 млн не платили за проїзд.Про це пише Волинь.UA з посиланням на звіт комунального підприємства.У 2020 році підприємство перевезло понад 10 млн пасажирів, з яких платних - лише 3 млн 865 тисяч. У 2021 році кількість платних пасажирів зросла до 6 млн 673 тисяч. Однак, число пільговиків теж було значним. Доходи від платних пасажирів збільшилися з 14,3 до 19,1 млн гривень.Середньомісячна заробітна плата одного працівника ЛПЕ за 2020 рік склала – 9 258 грн, а за 2021 рік зросла до 12 504 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію