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Майже половина пасажирів луцьких тролейбусів не платить за проїзд

Майже половина пасажирів луцьких тролейбусів не платить за проїзд
Серед 12,1 млн перевезених пасажирів Луцьким підприємством електротранспорту у 2021 році, майже 5,5 млн не платили за проїзд.

Про це пише Волинь.UA з посиланням на звіт комунального підприємства.

У 2020 році підприємство перевезло понад 10 млн пасажирів, з яких платних - лише 3 млн 865 тисяч. У 2021 році кількість платних пасажирів зросла до 6 млн 673 тисяч. Однак, число пільговиків теж було значним. Доходи від платних пасажирів збільшилися з 14,3 до 19,1 млн гривень.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника ЛПЕ за 2020 рік склала – 9 258 грн, а за 2021 рік зросла до 12 504 грн.

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Теги: Луцьк, тролейбуси, пасажири
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