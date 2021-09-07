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Медики назвали звички, що уповільнюють старіння мозку

Медики назвали звички, що уповільнюють старіння мозку
Деструктивні процеси в мозку можуть виникати через спадковість, клімат, загальний стан здоров'я, з’ясували медики.

Про це пише ТСН.

Вони назвали три звички, які дозволять врятувати та продовжити працездатність мозку на довгі роки. За їхніми словами, перш за все, людина повинна висипатися. Це дозволяє мозку відновлюватися після розумової діяльності. Людина, яка виспалася, більш працездатна, а також легше сприймає стресові ситуації. Друге правило – постійно пізнавати щось нове.

У процесі навчання в мозку з'являються нові нейронні зв'язки, що спричиняють постійний розвиток.

Медики також рекомендували приймати вітаміни та біологічно активні добавки протягом дня. Вони підкреслили, що вітаміни можна і потрібно отримувати з овочів, фруктів.

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Теги: старіння мозку, звички
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