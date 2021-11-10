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На Волині сімейні лікарі почали видавати пацієнтам «Молнупіравір». ВІДЕО

На Волині сімейні лікарі почали видавати пацієнтам «Молнупіравір». ВІДЕО
Станом на 21 лютого усі волинські лікарі сімейної медицини отримали препарат "Молнупіравір" для лікування коронавірусу та почали його видавати пацієнтам.

Про це Суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух.

Скільки доз препарату вже видали на Волині поки не відомо. Зі слів Юрія Лехкодуха підрахунки зроблять в кінці тижня.

Як розповіла генеральна директорка медзакладу Катерина Чубок, впродовж дня 21 лютого сімейні лікарі, які працюють у п’яти амбулаторіях Володимир-Волинського центру первинної меддопомоги препарат "Молнупіравір" видали одному пацієнту.
На Волині сімейні лікарі почали видавати пацієнтам «Молнупіравір». ВІДЕО

З її слів, у Володимир-Волинському центрі первинної медичної допомоги препарат розподілили між двадцятьма лікарями. Декларації в п'яти амбулаторіях підписали понад 53 тисячі жителів району.

Зі слів старшої медичної сестри Ольги Шумило, Володимир-Волинський центр первинної меддопомоги отримав 50 упаковок препарату "Молнупіравір".

"20 упаковок уже роздали лікарям. Решта — 30 зберігається на складі. Спеціальних умов препарат не потребує, тому зберігається при кімнатній температурі", — говорить жінка.
На Волині сімейні лікарі почали видавати пацієнтам «Молнупіравір». ВІДЕО

Сімейна лікарка Ірина Білецька каже, що ліки видаватиме безплатно пацієнтам групи ризику. Серед них люди старшого віку 60+, які мають особливі захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, гіпертонію, вроджені вади, онкозахворювання в активній фазі, прооперовані та пацієнтам з імунодефіцитом.


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Теги: коронавірус, таблетки, Молнупіравір
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