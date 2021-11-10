На Волині сімейні лікарі почали видавати пацієнтам «Молнупіравір». ВІДЕО





Про це Юрій Легкодух.



Скільки доз препарату вже видали на Волині поки не відомо. Зі слів Юрія Лехкодуха підрахунки зроблять в кінці тижня.



Як розповіла генеральна директорка медзакладу Катерина Чубок, впродовж дня 21 лютого сімейні лікарі, які працюють у п’яти амбулаторіях Володимир-Волинського центру первинної меддопомоги препарат "Молнупіравір" видали одному пацієнту.



З її слів, у Володимир-Волинському центрі первинної медичної допомоги препарат розподілили між двадцятьма лікарями. Декларації в п'яти амбулаторіях підписали понад 53 тисячі жителів району.



Зі слів старшої медичної сестри Ольги Шумило, Володимир-Волинський центр первинної меддопомоги отримав 50 упаковок препарату "Молнупіравір".



"20 упаковок уже роздали лікарям. Решта — 30 зберігається на складі. Спеціальних умов препарат не потребує, тому зберігається при кімнатній температурі", — говорить жінка.



Сімейна лікарка Ірина Білецька каже, що ліки видаватиме безплатно пацієнтам групи ризику. Серед них люди старшого віку 60+, які мають особливі захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, гіпертонію, вроджені вади, онкозахворювання в активній фазі, прооперовані та пацієнтам з імунодефіцитом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 21 лютого усі волинські лікарі сімейної медицини отримали препарат "Молнупіравір" для лікування коронавірусу та почали його видавати пацієнтам.Про це Суспільному розповів начальник обласного управління охорони здоров'яСкільки доз препарату вже видали на Волині поки не відомо. Зі слів Юрія Лехкодуха підрахунки зроблять в кінці тижня.Як розповіла генеральна директорка медзакладу, впродовж дня 21 лютого сімейні лікарі, які працюють у п’яти амбулаторіях Володимир-Волинського центру первинної меддопомоги препарат "Молнупіравір" видали одному пацієнту.З її слів, у Володимир-Волинському центрі первинної медичної допомоги препарат розподілили між двадцятьма лікарями. Декларації в п'яти амбулаторіях підписали понад 53 тисячі жителів району.Зі слів старшої медичної сестриВолодимир-Волинський центр первинної меддопомоги отримав 50 упаковок препарату "Молнупіравір"."20 упаковок уже роздали лікарям. Решта — 30 зберігається на складі. Спеціальних умов препарат не потребує, тому зберігається при кімнатній температурі", — говорить жінка.Сімейна лікаркакаже, що ліки видаватиме безплатно пацієнтам групи ризику. Серед них люди старшого віку 60+, які мають особливі захворювання – цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, гіпертонію, вроджені вади, онкозахворювання в активній фазі, прооперовані та пацієнтам з імунодефіцитом.

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