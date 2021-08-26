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Путін визнав незалежність «ЛНР» та «ДНР»

Путін визнав незалежність «ЛНР» та «ДНР»
Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

Про це пише УНН.

Ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також ватажки бойовиків Пушилін та Пасічник просять включити пункт “про взаємодію в оборонній сфері до договору про співпрацю з Росією”.

Пізніше Путін заявив, що Радбез Російської Федерації на засіданні сьогодні має "визначити подальші кроки" щодо питання "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.

У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

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Теги: ЛДНР, незалежність, Володимир Путін
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Коментарі 1
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