США запровадять санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з «ЛДНР»

Володимир Путін.



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"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в так звані регіони "ДНР" і "ЛНР" в Україні. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України. Державний департамент і міністерство фінансів найближчим часом отримають додаткові відомості", - ідеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.



Вона додала, що "незабаром ми оголосимо про додаткові заходи, пов’язані з сьогоднішнім кричущим порушенням міжнародних зобов’язань Росії. Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних заходів, які ми готуємо в координації з союзниками та партнерами, якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них".



"Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками та партнерами, зокрема з Україною, щодо подальших кроків та поточної ескалації Росії вздовж кордону з Україною", - заявила Псакі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. США будуть запроваджувати санкції проти всіх, хто буде економічно співпрацювати з "ДНР" та "ЛНР". Їх 21 лютого визнав "незалежними" президент РосіїПро це пише ТСН "Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в так звані регіони "ДНР" і "ЛНР" в Україні. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України. Державний департамент і міністерство фінансів найближчим часом отримають додаткові відомості", - ідеться в заяві речниці Білого домуВона додала, що "незабаром ми оголосимо про додаткові заходи, пов’язані з сьогоднішнім кричущим порушенням міжнародних зобов’язань Росії. Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних заходів, які ми готуємо в координації з союзниками та партнерами, якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них"."Ми продовжуємо тісно консультуватися з союзниками та партнерами, зокрема з Україною, щодо подальших кроків та поточної ескалації Росії вздовж кордону з Україною", - заявила Псакі.

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