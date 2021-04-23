Україна не визнає «незалежність» «ЛДНР»
21 лютий, 23:37
Україна офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.
Про це увечері 21 лютого під час брифінгу заявив секретар РНБо України Олексій Данілов, пише ТСН.
"Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це АР Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції. Ми діємо згідно з нашою Конституцією і тих законів, які є на нашій території", - сказав секретар РНБО.
Данілов додав, що засідання РНБО ще триває. Після того очікується звернення президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
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Про це увечері 21 лютого під час брифінгу заявив секретар РНБо України Олексій Данілов, пише ТСН.
"Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це АР Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції. Ми діємо згідно з нашою Конституцією і тих законів, які є на нашій території", - сказав секретар РНБО.
Данілов додав, що засідання РНБО ще триває. Після того очікується звернення президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
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