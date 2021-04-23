Україна не визнає «незалежність» «ЛДНР»





Про це увечері 21 лютого під час брифінгу заявив секретар РНБо України Олексій Данілов, пише



"Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це АР Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції. Ми діємо згідно з нашою Конституцією і тих законів, які є на нашій території", - сказав секретар РНБО.



Данілов додав, що засідання РНБО ще триває. Після того очікується звернення президента України Володимира Зеленського.



Нагадаємо, президент Росії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.Про це увечері 21 лютого під час брифінгу заявив секретар РНБо України, пише ТСН "Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це АР Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції. Ми діємо згідно з нашою Конституцією і тих законів, які є на нашій території", - сказав секретар РНБО.Данілов додав, що засідання РНБО ще триває. Після того очікується звернення президента УкраїниНагадаємо, президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

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