Путін доручив ввести російські війська в ОРДЛО
Сьогодні, 00:05
Президент країни-агресорки Володимир Путін доручив ввести війська на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Про це йдеться в указах Путіна, пише ТСН.
Як зазначається, Путін у своїх указах про визнання "ЛДНР" доручив міноборони РФ забезпечити нібито "функції підтримки миру" російськими військовими на території псевдореспублік.
В указах про визнання "ЛДНР" йдеться, що РФ вводить свої війська в ОРДЛО відповідно звернень ватажків фейкових "ЛДНР".
"У зв'язку зі зверненням голови "Донецької народної республіки" міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладення договору, названого у пункті 3 цього указу, здійснення Збройними силами Російської Федерації на території "Донецької народної республіки" функцій щодо підтримання миру", - йдеться у тексті указу Путіна.
Президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
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Про це йдеться в указах Путіна, пише ТСН.
Як зазначається, Путін у своїх указах про визнання "ЛДНР" доручив міноборони РФ забезпечити нібито "функції підтримки миру" російськими військовими на території псевдореспублік.
В указах про визнання "ЛДНР" йдеться, що РФ вводить свої війська в ОРДЛО відповідно звернень ватажків фейкових "ЛДНР".
"У зв'язку зі зверненням голови "Донецької народної республіки" міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладення договору, названого у пункті 3 цього указу, здійснення Збройними силами Російської Федерації на території "Донецької народної республіки" функцій щодо підтримання миру", - йдеться у тексті указу Путіна.
Президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
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