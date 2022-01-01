Путін доручив ввести російські війська в ОРДЛО

Володимир Путін доручив ввести війська на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.



Про це йдеться в указах Путіна, пише



Як зазначається, Путін у своїх указах про визнання "ЛДНР" доручив міноборони РФ забезпечити нібито "функції підтримки миру" російськими військовими на території псевдореспублік.



В указах про визнання "ЛДНР" йдеться, що РФ вводить свої війська в ОРДЛО відповідно звернень ватажків фейкових "ЛДНР".



"У зв'язку зі зверненням голови "Донецької народної республіки" міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладення договору, названого у пункті 3 цього указу, здійснення Збройними силами Російської Федерації на території "Донецької народної республіки" функцій щодо підтримання миру", - йдеться у тексті указу Путіна.



Президент Росії





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