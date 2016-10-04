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Байден запровадив санкції проти "ДНР" та "ЛНР"

Байден запровадив санкції проти "ДНР" та "ЛНР"
Президент США Джо Байден підписав указ про завпровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомили у Білому домі, пише ТСН

"Російська Федерація нібито визнала "ДНР" та "ЛНР" в Україні, що суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а отже становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - ідеться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що США запровадять санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з «ЛДНР».

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Теги: ОРДЛО, війська, Росія, США, санкції
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