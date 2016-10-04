Байден запровадив санкції проти "ДНР" та "ЛНР"

Джо Байден підписав указ про завпровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".



Про це повідомили у Білому домі, пише



"Російська Федерація нібито визнала "ДНР" та "ЛНР" в Україні, що суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а отже становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - ідеться в документі.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що



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