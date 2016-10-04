Байден запровадив санкції проти "ДНР" та "ЛНР"
Сьогодні, 01:06
Президент США Джо Байден підписав указ про завпровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомили у Білому домі, пише ТСН
"Російська Федерація нібито визнала "ДНР" та "ЛНР" в Україні, що суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а отже становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - ідеться в документі.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що США запровадять санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з «ЛДНР».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Білому домі, пише ТСН
"Російська Федерація нібито визнала "ДНР" та "ЛНР" в Україні, що суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а отже становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - ідеться в документі.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що США запровадять санкції проти всіх, хто економічно співпрацюватиме з «ЛДНР».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Байден запровадив санкції проти "ДНР" та "ЛНР"
Сьогодні, 01:06
На Волині знищили 13 небезпечних боєприпасів
Сьогодні, 01:00
Путін доручив ввести російські війська в ОРДЛО
Сьогодні, 00:05
22 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна не визнає «незалежність» «ЛДНР»
21 лютий, 23:37
Медіа