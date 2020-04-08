«За нами – правда»: Зеленський виступив зі зверненням до українців. ВІДЕО

Президент Українивиступив зі зверненням до українців на тлі рішення Володимира Путіна про визнання незалежності «ЛДНР».Звернення, якого всі українці чекали ще з вечора, з'явилося приблизно о другій годині 22 лютого.У своєму зверненні Зеленський зазначив, що Україна давно до всього готова.«Останні дії РФ – це порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію», – сказав Зеленський.За його словами, визнання незалежності окупованих районів Донбасу може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей.Президент додав, що обговорив ситуацію з президентами декількох країн та президентом Європейської ради.«Дуже важливо розрізняти, хто наш справжній друг і партнер а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами», – сказав Зеленський.«За нами – правда», – додав він. У його виступі, щоправда, не було інформації про конкретні дії, оголошення воєнного стану чи мобілізації тощо.Нагадаємо, президент Росії Володимир. Про це він заявив у ході телезвернення. Також глава держави-агресора попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з обома "республіками".