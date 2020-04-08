«За нами – правда»: Зеленський виступив зі зверненням до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 02:21
Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців на тлі рішення Володимира Путіна про визнання незалежності «ЛДНР».
Звернення, якого всі українці чекали ще з вечора, з'явилося приблизно о другій годині 22 лютого.
У своєму зверненні Зеленський зазначив, що Україна давно до всього готова.
«Останні дії РФ – це порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію», – сказав Зеленський.
За його словами, визнання незалежності окупованих районів Донбасу може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей.
Президент додав, що обговорив ситуацію з президентами декількох країн та президентом Європейської ради.
«Дуже важливо розрізняти, хто наш справжній друг і партнер а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами», – сказав Зеленський.
«За нами – правда», – додав він. У його виступі, щоправда, не було інформації про конкретні дії, оголошення воєнного стану чи мобілізації тощо.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Про це він заявив у ході телезвернення. Також глава держави-агресора попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з обома "республіками".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Звернення, якого всі українці чекали ще з вечора, з'явилося приблизно о другій годині 22 лютого.
У своєму зверненні Зеленський зазначив, що Україна давно до всього готова.
«Останні дії РФ – це порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію», – сказав Зеленський.
За його словами, визнання незалежності окупованих районів Донбасу може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей.
Президент додав, що обговорив ситуацію з президентами декількох країн та президентом Європейської ради.
«Дуже важливо розрізняти, хто наш справжній друг і партнер а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами», – сказав Зеленський.
«За нами – правда», – додав він. У його виступі, щоправда, не було інформації про конкретні дії, оголошення воєнного стану чи мобілізації тощо.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Про це він заявив у ході телезвернення. Також глава держави-агресора попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу та взаємодопомогу з обома "республіками".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«За нами – правда»: Зеленський виступив зі зверненням до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 02:21
Волинські школи — серед найквітучіших в Україні. ФОТО
Сьогодні, 02:14
Байден запровадив санкції проти "ДНР" та "ЛНР"
Сьогодні, 01:06
На Волині знищили 13 небезпечних боєприпасів
Сьогодні, 01:00
Путін доручив ввести російські війська в ОРДЛО
Сьогодні, 00:05
Медіа