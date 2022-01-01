Оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу

За добу 21 лютого в Україні:◾️ зафіксували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665);◾️ 56 726 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу – 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, бустерну дозу – 14 906 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 22 лютого.Добовий показник захворюваності традиційно виріс після зниження на вихідних, днем раніше зафіксували 13 562 випадки зараження.Кількість тих, хто одужав за добу, кілька днів поспіль перевищує число інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 553 особи;◾️ летальних випадків – 287;◾️ одужали – 33 238 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 758 773 особи;◾️ одужали – 3 985 601 особа;◾️ летальних випадків – 104 932;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 430 200.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 695 806 людей, з них отримали першу дозу – 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей. Загалом провели 31 554 104 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 4193;Вінницька область – 490;Волинська область – 835;Дніпропетровська область – 2159;Донецька область – 1366;Житомирська область – 540;Закарпатська область – 415;Запорізька область – 1393;Івано-Франківська область – 164;Київська область – 1149;Кіровоградська область – 488;Луганська область – 518;Львівська область – 821;Миколаївська область – 1255;Одеська область – 1664;Полтавська область – 1490;Рівненська область – 659;Сумська область – 562;Тернопільська область – 438;Харківська область – 588;Херсонська область – 765;Хмельницька область – 533;Черкаська область – 1105;Чернівецька область – 276;Чернігівська область – 574.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.