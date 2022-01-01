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Помер дисидент, Герой України Іван Дзюба

Помер дисидент, Герой України Іван Дзюба
На 91-му році життя помер літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба.

Про це Радіо Свобода повідомив літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

«Сьогодні вранці уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Передусім Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і речник українського «шістдесятництва». І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду», – сказав Микола Жулинський.

Він згадав про те, як Дзюба свого часу був відсторонений від друку, від участі у літературному і громадському житті багато років, але все ж не покинув свою творчість.

За словами Жулинського, Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, та все одно продовжував працювати і стежити за літературним процесом і суспільно-політичним життям.

Де і коли відбудеться прощання наразі невідомо.


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Теги: Іван Дзюба
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