Курс валют у Луцьку на 22 лютого
Сьогодні, 09:16
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 22 лютого, такий: купівля – 28,60, продаж – 28,86.
Євро купують за 32,40, а продають за 32,75.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,05, а купують за 7,20.
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Євро купують за 32,40, а продають за 32,75.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,05, а купують за 7,20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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