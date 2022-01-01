На Волині виявили понад 800 нових хворих на коронавірус за добу, 10 людей померли
Сьогодні, 09:23
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 835 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 139 дітей та 31 медпрацівник.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 2062,
Летальних випадків (осіб) – 10 з них:
Луцький район – 3 випадки: 2 випадки в Луцькій ТГ та 1 — в Горохівській ТГ ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;
Камінь-Каширський район – 2 випадки: по 1 в Маневицькій та Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 4 випадки: Ковельська ТГ – 1 випадок, Турійська ТГ – 2 випадки; Смідинська ТГ – 1 випадок.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 697,
методом ІФА (осіб) – 67.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 563 хворих:
Луцька ТГ – 411
Боратинська ТГ – 30
Берестечківська ТГ – 3
Городищенська ТГ – 4
Горохівська ТГ – 5
Ківерцівська ТГ – 34
Колківська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 3
Олицька ТГ — 14
Підгайцівска ТГ – 37
Торчинська ТГ – 12
Рожищенська ТГ – 2
Цуманське ТГ — 6
Володимир-Волинський район – 60 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 15
Затурцівська ТГ – 1
Зимнівська ТГ — 3
Іваничівська ТГ — 9
Литовезька ТГ — 2
Нововолинська ТГ – 25
Павлівська ТГ – 3
Поромівська ТГ — 2
Камінь-Каширський район – 24 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 1
Любешівська ТГ – 19
Маневицька ТГ – 3
Прилісненська ТГ – 1
Ковельський район – 188 хворих:
Велицька ТГ — 6
Голобська ТГ – 11
Головненська ТГ — 5
Дубівська ТГ – 17
Ковельська ТГ – 88
Колодяжненська ТГ – 11
Люблинецька ТГ – 10
Любомльська ТГ – 5
Поворська ТГ – 8
Рівненська ТГ – 1
Сереховичівська ТГ — 3
Смідинська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 2
Турійська ТГ -11
Шацька ТГ – 9
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 130593 (з них дітей – 11504 та медичних працівників –5426),
одужали ( осіб) – 115643 (з них дітей – 9093 та медичних працівників –4834),
летальних випадків (осіб) –2389 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 479507,
методом ІФА (осіб) –215931.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 21 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1099 щеплень. Першою дозою щепили — 346 осіб, другою дозою – 566 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою –187 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347833 людини, отримали дві дози – 327470 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 9094 людини. Загалом провели 684828 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 2062,
Летальних випадків (осіб) – 10 з них:
Луцький район – 3 випадки: 2 випадки в Луцькій ТГ та 1 — в Горохівській ТГ ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;
Камінь-Каширський район – 2 випадки: по 1 в Маневицькій та Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 4 випадки: Ковельська ТГ – 1 випадок, Турійська ТГ – 2 випадки; Смідинська ТГ – 1 випадок.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 697,
методом ІФА (осіб) – 67.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 563 хворих:
Луцька ТГ – 411
Боратинська ТГ – 30
Берестечківська ТГ – 3
Городищенська ТГ – 4
Горохівська ТГ – 5
Ківерцівська ТГ – 34
Колківська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 3
Олицька ТГ — 14
Підгайцівска ТГ – 37
Торчинська ТГ – 12
Рожищенська ТГ – 2
Цуманське ТГ — 6
Володимир-Волинський район – 60 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 15
Затурцівська ТГ – 1
Зимнівська ТГ — 3
Іваничівська ТГ — 9
Литовезька ТГ — 2
Нововолинська ТГ – 25
Павлівська ТГ – 3
Поромівська ТГ — 2
Камінь-Каширський район – 24 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 1
Любешівська ТГ – 19
Маневицька ТГ – 3
Прилісненська ТГ – 1
Ковельський район – 188 хворих:
Велицька ТГ — 6
Голобська ТГ – 11
Головненська ТГ — 5
Дубівська ТГ – 17
Ковельська ТГ – 88
Колодяжненська ТГ – 11
Люблинецька ТГ – 10
Любомльська ТГ – 5
Поворська ТГ – 8
Рівненська ТГ – 1
Сереховичівська ТГ — 3
Смідинська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 2
Турійська ТГ -11
Шацька ТГ – 9
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 130593 (з них дітей – 11504 та медичних працівників –5426),
одужали ( осіб) – 115643 (з них дітей – 9093 та медичних працівників –4834),
летальних випадків (осіб) –2389 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 479507,
методом ІФА (осіб) –215931.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 21 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1099 щеплень. Першою дозою щепили — 346 осіб, другою дозою – 566 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою –187 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347833 людини, отримали дві дози – 327470 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 9094 людини. Загалом провели 684828 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка
Сьогодні, 09:33
На Волині виявили понад 800 нових хворих на коронавірус за добу, 10 людей померли
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 22 лютого
Сьогодні, 09:16
Помер дисидент, Герой України Іван Дзюба
Сьогодні, 09:12
Оприлюднили статистику щодо COVID-19 в Україні за добу
Сьогодні, 08:59
Медіа