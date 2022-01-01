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На Волині виявили понад 800 нових хворих на коронавірус за добу, 10 людей померли

На Волині виявили понад 800 нових хворих на коронавірус за добу, 10 людей померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 835 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 139 дітей та 31 медпрацівник.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 2062,
Летальних випадків (осіб) – 10 з них:
Луцький район – 3 випадки: 2 випадки в Луцькій ТГ та 1 — в Горохівській ТГ ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;
Камінь-Каширський район – 2 випадки: по 1 в Маневицькій та Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 4 випадки: Ковельська ТГ – 1 випадок, Турійська ТГ – 2 випадки; Смідинська ТГ – 1 випадок.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 697,
методом ІФА (осіб) – 67.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 563 хворих:

Луцька ТГ – 411
Боратинська ТГ – 30
Берестечківська ТГ – 3
Городищенська ТГ – 4
Горохівська ТГ – 5
Ківерцівська ТГ – 34
Колківська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 3
Олицька ТГ — 14
Підгайцівска ТГ – 37
Торчинська ТГ – 12
Рожищенська ТГ – 2
Цуманське ТГ — 6

Володимир-Волинський район – 60 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 15
Затурцівська ТГ – 1
Зимнівська ТГ — 3
Іваничівська ТГ — 9
Литовезька ТГ — 2
Нововолинська ТГ – 25
Павлівська ТГ – 3
Поромівська ТГ — 2

Камінь-Каширський район – 24 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 1
Любешівська ТГ – 19
Маневицька ТГ – 3
Прилісненська ТГ – 1

Ковельський район – 188 хворих:

Велицька ТГ — 6
Голобська ТГ – 11
Головненська ТГ — 5
Дубівська ТГ – 17
Ковельська ТГ – 88
Колодяжненська ТГ – 11
Люблинецька ТГ – 10
Любомльська ТГ – 5
Поворська ТГ – 8
Рівненська ТГ – 1
Сереховичівська ТГ — 3
Смідинська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 2
Турійська ТГ -11
Шацька ТГ – 9

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 130593 (з них дітей – 11504 та медичних працівників –5426),
одужали ( осіб) – 115643 (з них дітей – 9093 та медичних працівників –4834),
летальних випадків (осіб) –2389 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 479507,
методом ІФА (осіб) –215931.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 21 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1099 щеплень. Першою дозою щепили — 346 осіб, другою дозою – 566 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою –187 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347833 людини, отримали дві дози – 327470 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 9094 людини. Загалом провели 684828 щеплення.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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