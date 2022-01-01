На Волині виявили понад 800 нових хворих на коронавірус за добу, 10 людей померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 835 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 139 дітей та 31 медпрацівник.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 2062,Летальних випадків (осіб) – 10 з них:Луцький район – 3 випадки: 2 випадки в Луцькій ТГ та 1 — в Горохівській ТГ ;Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ;Камінь-Каширський район – 2 випадки: по 1 в Маневицькій та Камінь-Каширській ТГ;Ковельський район – 4 випадки: Ковельська ТГ – 1 випадок, Турійська ТГ – 2 випадки; Смідинська ТГ – 1 випадок.методом ПЛР (осіб) – 697,методом ІФА (осіб) – 67.– 563 хворих:Луцька ТГ – 411Боратинська ТГ – 30Берестечківська ТГ – 3Городищенська ТГ – 4Горохівська ТГ – 5Ківерцівська ТГ – 34Колківська ТГ – 2Мар’янівська ТГ — 3Олицька ТГ — 14Підгайцівска ТГ – 37Торчинська ТГ – 12Рожищенська ТГ – 2Цуманське ТГ — 6– 60 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 15Затурцівська ТГ – 1Зимнівська ТГ — 3Іваничівська ТГ — 9Литовезька ТГ — 2Нововолинська ТГ – 25Павлівська ТГ – 3Поромівська ТГ — 2– 24 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 1Любешівська ТГ – 19Маневицька ТГ – 3Прилісненська ТГ – 1– 188 хворих:Велицька ТГ — 6Голобська ТГ – 11Головненська ТГ — 5Дубівська ТГ – 17Ковельська ТГ – 88Колодяжненська ТГ – 11Люблинецька ТГ – 10Любомльська ТГ – 5Поворська ТГ – 8Рівненська ТГ – 1Сереховичівська ТГ — 3Смідинська ТГ – 1Старовижівська ТГ – 2Турійська ТГ -11Шацька ТГ – 9захворіли (осіб) – 130593 (з них дітей – 11504 та медичних працівників –5426),одужали ( осіб) – 115643 (з них дітей – 9093 та медичних працівників –4834),летальних випадків (осіб) –2389 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 479507,методом ІФА (осіб) –215931.За добу 21 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1099 щеплень. Першою дозою щепили — 346 осіб, другою дозою – 566 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою –187 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 347833 людини, отримали дві дози – 327470 людей, отримали додаткову дозу – 431 людина, бустерну дозу – 9094 людини. Загалом провели 684828 щеплення.