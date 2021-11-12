У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка
Сьогодні, 09:33
21 лютого о 12:11 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ковельська у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місце події направили чергові караули 2 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.
По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на шостому поверсі.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено 2 кв.м. стін.
Пожежу було локалізували о 12:20 та ліквідовано о 12:21.
На місці працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
На місце події направили чергові караули 2 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.
По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на шостому поверсі.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено 2 кв.м. стін.
Пожежу було локалізували о 12:20 та ліквідовано о 12:21.
На місці працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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