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У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка

У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка
21 лютого о 12:11 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ковельська у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

На місце події направили чергові караули 2 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.

По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на шостому поверсі.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено 2 кв.м. стін.

Пожежу було локалізували о 12:20 та ліквідовано о 12:21.

На місці працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: Луцьк, будинок, пожежа
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