У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



На місце події направили чергові караули 2 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.



По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на шостому поверсі.



Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено 2 кв.м. стін.



Пожежу було локалізували о 12:20 та ліквідовано о 12:21.



На місці працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.



Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 лютого о 12:11 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ковельська у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.На місце події направили чергові караули 2 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на шостому поверсі.Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено 2 кв.м. стін.Пожежу було локалізували о 12:20 та ліквідовано о 12:21.На місці працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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