У Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати ОРДЛО

Леонід Калашников.



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"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає ДНР.



Зараз ДНР та ЛНР займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж. А як ці межі відновлюватимуться, у цій угоді й не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", - йдеться в повідомленні.



Калашніков упевнений, що "протягом кількох днів це буде все уточнено та вирішено".



Перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова заявила: "У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми у документах жодних інших кордонів не визначали".



Заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Климов раніше говорив, що Росія визнає так звані "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені.



Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова говорила, що перед визначенням визнаних Росією "кордонів" ЛДНР необхідно спочатку ратифікувати договір про дружбу.



22 лютого Держдума РФ планує ратифікувати "договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з ОРДЛО, які Кремль називає "ДНР-ЛНР". Профільні комітети Держдуми у вівторок вранці одноголосно рекомендували нижній палаті ратифікувати угоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія визнає псевдореспубліки "ДНР-ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, заявив глава комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв'язків із "співвітчизниками"Про це пише Українська правда з посиланням на ТАСС та Інтерфакс."У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає ДНР.Зараз ДНР та ЛНР займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж. А як ці межі відновлюватимуться, у цій угоді й не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", - йдеться в повідомленні.Калашніков упевнений, що "протягом кількох днів це буде все уточнено та вирішено".Перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справзаявила: "У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми у документах жодних інших кордонів не визначали".Заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справраніше говорив, що Росія визнає так звані "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені.Офіційний представник МЗС РФговорила, що перед визначенням визнаних Росією "кордонів" ЛДНР необхідно спочатку ратифікувати договір про дружбу.22 лютого Держдума РФ планує ратифікувати "договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з ОРДЛО, які Кремль називає "ДНР-ЛНР". Профільні комітети Держдуми у вівторок вранці одноголосно рекомендували нижній палаті ратифікувати угоди.

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