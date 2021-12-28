Аварія у Луцьку: в маршрутки відлетіло колесо. ФОТО





Про це повідомляє кореспондентка



ДТП сталася зранку 22 лютого.



Як розповів водій Федір Вішнер, його занесло на слизькій дорозі."Дорога не посипана. На повороті мене почало сунути. Вдарився у бордюр і відлетіло колесо", – розповів водій громадського транспорту.



Зі слів Федора Вішнера, в маршрутці на момент аварії він віз орієнтовно 20 пасажирів. Ніхто не травмувався, – зазначив водій.



Станом на 9:30 ранку 22 лютого маршрутка без колеса знаходиться на дорозі. Усі пасажири залишили громадський транспорт та пересіли на інший.



Як передає кореспондентка Суспільного. Поки водій лагодив маршрутку, в громадський транспорт врізався легковик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Станіславського у Луцьку сталася аварія за участю маршрутного таксі № 11.Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.ДТП сталася зранку 22 лютого.Як розповів водій, його занесло на слизькій дорозі."Дорога не посипана. На повороті мене почало сунути. Вдарився у бордюр і відлетіло колесо", – розповів водій громадського транспорту.Зі слів Федора Вішнера, в маршрутці на момент аварії він віз орієнтовно 20 пасажирів. Ніхто не травмувався, – зазначив водій.Станом на 9:30 ранку 22 лютого маршрутка без колеса знаходиться на дорозі. Усі пасажири залишили громадський транспорт та пересіли на інший.Як передає кореспондентка Суспільного. Поки водій лагодив маршрутку, в громадський транспорт врізався легковик.

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