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Аварія у Луцьку: в маршрутки відлетіло колесо. ФОТО

Аварія у Луцьку: в маршрутки відлетіло колесо. ФОТО
На вулиці Станіславського у Луцьку сталася аварія за участю маршрутного таксі № 11.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

ДТП сталася зранку 22 лютого.

Як розповів водій Федір Вішнер, його занесло на слизькій дорозі."Дорога не посипана. На повороті мене почало сунути. Вдарився у бордюр і відлетіло колесо", – розповів водій громадського транспорту.

Зі слів Федора Вішнера, в маршрутці на момент аварії він віз орієнтовно 20 пасажирів. Ніхто не травмувався, – зазначив водій.

Станом на 9:30 ранку 22 лютого маршрутка без колеса знаходиться на дорозі. Усі пасажири залишили громадський транспорт та пересіли на інший.
Аварія у Луцьку: в маршрутки відлетіло колесо. ФОТО

Як передає кореспондентка Суспільного. Поки водій лагодив маршрутку, в громадський транспорт врізався легковик.
Аварія у Луцьку: в маршрутки відлетіло колесо. ФОТО
Аварія у Луцьку: в маршрутки відлетіло колесо. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка
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