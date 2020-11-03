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Поліщук звернувся до лучан через останні події в Україні. ВІДЕО

Поліщук звернувся до лучан через останні події в Україні. ВІДЕО
Луцький міський голова Ігор Поліщук звернувся до лучан на тлі останніх подій та проголошення Путіним незалежності так званих «ЛНР» та «ДНР».

Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці вранці 22 лютого.

Ігор Поліщук нагадав, що вчора, 21 лютого, Російська Федерація визнала незалежність і суверенітет так званих «ЛНР» і «ДНР», при цьому порушивши територіальну цілісність України.

«Не буду вдаватися у дипломатичний та військово-політичний аналіз ситуації, адже це не є нашим завданням. Наше спільне завдання – зберігати спокій, не допустити панічних настроїв та не впадати в песимізм», - зауважив Поліщук.

Він наголосив, що завдання міської влади та всіх лучан – це підтримка життєдіяльності міста, посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури, підтримка територіальної оборони, робота над цивільним захистом та питаннями безпеки загалом.

За його словами, вже завтра, 23 лютого, на черговій сесії приймуть програму сприяння теробороні та виділять на її потреби мільйон гривень, окрім тих, що вже виділяли раніше.

«Треба вірити в себе, вірити в український народ, підтримувати один одного і вірити в Україну», – резюмував Ігор Поліщук.



Нагадаємо, у ніч на 22 лютого зі зверненням до українців виступив президент України Володимир Зеленський.

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Теги: Ігор Поліщук, звернення
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