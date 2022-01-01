18-річний лучанин викрав з гаража бензопилу та велосипед
Сьогодні, 10:32
Крадіжка трапилася у січні цього року. Зловмисник через вікно проник у приміщення гаража, що по вулиці Холмській у Луцьку, та викрав бензопилу та велосипед.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 18-річний житель Луцька.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тисяч гривень.
Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 18-річний житель Луцька.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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