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18-річний лучанин викрав з гаража бензопилу та велосипед

18-річний лучанин викрав з гаража бензопилу та велосипед
Крадіжка трапилася у січні цього року. Зловмисник через вікно проник у приміщення гаража, що по вулиці Холмській у Луцьку, та викрав бензопилу та велосипед.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжку скоїв 18-річний житель Луцька.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Луцьк, крадіжка, гараж
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