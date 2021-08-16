На Волині п`яний водій пропонував патрульним тисячу гривень хабара





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Інцидент трапився учора вранці, 21 лютого, по вулиці Центральній у селі Поступель. За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Ford Transit, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель.



Під час спілкування з правопорушником поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.



За уникнення відповідальності, передбаченої ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловік дав правоохоронцям 1 тисячу гривень хабара.



На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином зафіксували, гроші вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Мова йде пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ратнівщині п’яний водій намагався відкупитися від поліції.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Інцидент трапився учора вранці, 21 лютого, по вулиці Центральній у селі Поступель. За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Ford Transit, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель.Під час спілкування з правопорушником поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.За уникнення відповідальності, передбаченої ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловік дав правоохоронцям 1 тисячу гривень хабара.На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином зафіксували, гроші вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Мова йде пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію