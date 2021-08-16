На Волині п`яний водій пропонував патрульним тисячу гривень хабара
Сьогодні, 10:43
На Ратнівщині п’яний водій намагався відкупитися від поліції.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився учора вранці, 21 лютого, по вулиці Центральній у селі Поступель. За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Ford Transit, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель.
Під час спілкування з правопорушником поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
За уникнення відповідальності, передбаченої ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловік дав правоохоронцям 1 тисячу гривень хабара.
На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином зафіксували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Мова йде пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився учора вранці, 21 лютого, по вулиці Центральній у селі Поступель. За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Ford Transit, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель.
Під час спілкування з правопорушником поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.
За уникнення відповідальності, передбаченої ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чоловік дав правоохоронцям 1 тисячу гривень хабара.
На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином зафіксували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Мова йде пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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