Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 22 лютого





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами захворювання йде на спад. Під високими потоками кисню перебуває 53 людини, 9 - в реанімації, 6 - в критичному стані, 27 - у важкому. За минулу добу поступили 3 людей, виписали - 7-х, спожили понад тонну кисню, залишалося понад 17,3 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 22 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 75 пацієнтів.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами захворювання йде на спад. Під високими потоками кисню перебуває 53 людини, 9 - в реанімації, 6 - в критичному стані, 27 - у важкому. За минулу добу поступили 3 людей, виписали - 7-х, спожили понад тонну кисню, залишалося понад 17,3 тонн кисню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію