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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 22 лютого

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 22 лютого
Зранку 22 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 75 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами захворювання йде на спад. Під високими потоками кисню перебуває 53 людини, 9 - в реанімації, 6 - в критичному стані, 27 - у важкому. За минулу добу поступили 3 людей, виписали - 7-х, спожили понад тонну кисню, залишалося понад 17,3 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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