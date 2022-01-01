Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 22 лютого
Сьогодні, 11:05
Зранку 22 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 75 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами захворювання йде на спад. Під високими потоками кисню перебуває 53 людини, 9 - в реанімації, 6 - в критичному стані, 27 - у важкому. За минулу добу поступили 3 людей, виписали - 7-х, спожили понад тонну кисню, залишалося понад 17,3 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами захворювання йде на спад. Під високими потоками кисню перебуває 53 людини, 9 - в реанімації, 6 - в критичному стані, 27 - у важкому. За минулу добу поступили 3 людей, виписали - 7-х, спожили понад тонну кисню, залишалося понад 17,3 тонн кисню.
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