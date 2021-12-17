Волинянина, який збив єпископа Олега Ведмеденка, позбавили волі на понад 8 років

Роман Савич, який збив відомого луцького священника Олега Ведмеденка, від чого той згодом помер у лікарні, отримав вирок - позбавлення волі на строк 8 років та 6 місяців із позбавленням на 9 років права керувати транспортними засобами.



Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.



Нагадаємо, увечері 14 листопада 2021 року раніше судимий чоловік, перебуваючи напідпитку за кермом автомобіля марки «MAZDA 6», на проспекті Василя Мойсея у Луцьку виїхав на тротуар та







Маючи змогу надати допомогу травмованому чоловікові на місці пригоди, водій утік, не зробивши цього.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 23-річного жителя Луцька винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні ним у небезпеці особи, яку він сам поставив у небезпечний для життя стан (ч. 3 ст. 286-1, ст. 135 КК України).



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Покаранням молодику стало позбавлення волі на строк 8 років та 6 місяців із позбавленням на 9 років права керувати транспортними засобами.



До набрання вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний водій, який збив відомого луцького священника, від чого той згодом помер у лікарні, отримав вирок - позбавлення волі на строк 8 років та 6 місяців із позбавленням на 9 років права керувати транспортними засобами.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Нагадаємо, увечері 14 листопада 2021 року раніше судимий чоловік, перебуваючи напідпитку за кермом автомобіля марки «MAZDA 6», на проспекті Василя Мойсея у Луцьку виїхав на тротуар та наїхав на 60-річного єпископа Олега Ведмеденка. Потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.Маючи змогу надати допомогу травмованому чоловікові на місці пригоди, водій утік, не зробивши цього.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 23-річного жителя Луцька винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні ним у небезпеці особи, яку він сам поставив у небезпечний для життя стан (ч. 3 ст. 286-1, ст. 135 КК України).Покаранням молодику стало позбавлення волі на строк 8 років та 6 місяців із позбавленням на 9 років права керувати транспортними засобами.До набрання вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою.

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