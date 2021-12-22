На Волині розшукують злочинця з Червонограда
Сьогодні, 11:30
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження громадянина Джанатлієва Володимира Магомедовича, 20 березня 1988 року народження, жителя міста Червоноград Львівської області.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік переховується від органів досудового слідства за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, з проханням повідомити поліцію за телефонами: 095-333-84-55 або 102. Конфіденційність гарантують.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік переховується від органів досудового слідства за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, з проханням повідомити поліцію за телефонами: 095-333-84-55 або 102. Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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