На Волині розшукують злочинця з Червонограда

Джанатлієва Володимира Магомедовича, 20 березня 1988 року народження, жителя міста Червоноград Львівської області.



Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік переховується від органів досудового слідства за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, з проханням повідомити поліцію за телефонами: 095-333-84-55 або 102. Конфіденційність гарантують.



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