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На Волині розшукують злочинця з Червонограда

На Волині розшукують злочинця з Червонограда
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження громадянина Джанатлієва Володимира Магомедовича, 20 березня 1988 року народження, жителя міста Червоноград Львівської області.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік переховується від органів досудового слідства за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, з проханням повідомити поліцію за телефонами: 095-333-84-55 або 102. Конфіденційність гарантують.

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Теги: розшук, поліція, Червоноград, Волинь
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