В Україні хочуть запровадити нову систему штрафів для водіїв: що відомо





Так, у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт №7026-1, пише



Документ передбачає двократне збільшення штрафів для тих, хто скоїть від трьох до п’яти правопорушень протягом року. Якщо водій порушить від п’яти до десяти раз – сума штрафу зросте у п’ять разів. Якщо порушень буде більше ніж 10 – можуть позбавити водійських прав терміном до двох років, передає Auto24.



За словами авторів законопроекту, документ покликаний посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують ПДР.



"Під систематичним правопорушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та порушення правил дорожнього руху розуміється вчинення трьох і більше таких протиправних дій протягом року", - йдеться в проєкті Закону.



Наразі документ перебуває на розгляді у парламентському Комітеті з правоохоронної діяльності. Згодом його передадуть на розгляд парламенту.



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