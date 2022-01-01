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ДСНС оприлюднила поради українцям на випадок екстреної ситуації

ДСНС оприлюднила поради українцям на випадок екстреної ситуації
Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала поради щодо цивільного захисту на випадок екстреної ситуації в країні.

Про це повідомляють на сайті ДСНС.

Українцям рекомендують:

- за можливістю дізнатися, де розташоване найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення;
- перевірити наявність аварійного виходу;
- зробити запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;
- перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.

Також у ДСНС радять: підготувати засоби пожежогасіння; подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання; підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.

Крім того, рятувальники рекомендують подбати про справність авто та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району, а також подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.
ДСНС оприлюднила поради українцям на випадок екстреної ситуації


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Теги: ДСНС, поради, екстрена ситуація
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