ДСНС оприлюднила поради українцям на випадок екстреної ситуації
Сьогодні, 11:46
Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала поради щодо цивільного захисту на випадок екстреної ситуації в країні.
Про це повідомляють на сайті ДСНС.
Українцям рекомендують:
- за можливістю дізнатися, де розташоване найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення;
- перевірити наявність аварійного виходу;
- зробити запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;
- перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.
Також у ДСНС радять: підготувати засоби пожежогасіння; подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання; підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.
Крім того, рятувальники рекомендують подбати про справність авто та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району, а також подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.
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Про це повідомляють на сайті ДСНС.
Українцям рекомендують:
- за можливістю дізнатися, де розташоване найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення;
- перевірити наявність аварійного виходу;
- зробити запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;
- перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.
Також у ДСНС радять: підготувати засоби пожежогасіння; подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання; підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.
Крім того, рятувальники рекомендують подбати про справність авто та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району, а також подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.
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