ДСНС оприлюднила поради українцям на випадок екстреної ситуації

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала поради щодо цивільного захисту на випадок екстреної ситуації в країні.Про це повідомляють на сайті ДСНС.Українцям рекомендують:- за можливістю дізнатися, де розташоване найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення;- перевірити наявність аварійного виходу;- зробити запас питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;- перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.Також у ДСНС радять: підготувати засоби пожежогасіння; подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання; підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.Крім того, рятувальники рекомендують подбати про справність авто та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району, а також подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.