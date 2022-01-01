Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
Завтра, 23 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі та ранком на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, ввечері - дрібний дощ.
Температура вночі 0° тепла, вдень 3-2° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі та ранком на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, ввечері - дрібний дощ.
Температура вночі 0° тепла, вдень 3-2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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