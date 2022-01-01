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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Завтра, 23 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі та ранком на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла

У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, ввечері - дрібний дощ.

Температура вночі 0° тепла, вдень 3-2° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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