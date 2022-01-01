Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі та ранком на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 1-6⁰ тепла



У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, ввечері - дрібний дощ.



Температура вночі 0° тепла, вдень 3-2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 23 лютого, на Волині буде хмарність з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі та ранком на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень 1-6⁰ теплаУ Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, ввечері - дрібний дощ.Температура вночі 0° тепла, вдень 3-2° тепла.

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