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Намагався з'їсти наркотики: у Луцьку спіймали водія із забороненою речовиною

Намагався з'їсти наркотики: у Луцьку спіймали водія із забороненою речовиною
Вчора, 21 лютого, близько 23-ї години патрульні отримали повідомлення про порушення ПДР водієм Volkswagen Golf на вулиці Дубнівській, що у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні прибули за місцем події, під час спілкування з керманичем 37-річний пасажир поводився підозріло. Тож поліцейські, відповідно до ст. 34 Закону України Про Національну поліцію, застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої за пасажирським сидінням виявили 2 пакетики з невідомою білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.
Намагався з'їсти наркотики: у Луцьку спіймали водія із забороненою речовиною

Для уникнення відповідальності чоловік намагався забрати ці пакетики з-під сидіння авто та в подальшому їх з’їсти. Однак патрульні завадили цьому та викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка виявила ще один пакетик із залишками білої порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну.
Намагався з'їсти наркотики: у Луцьку спіймали водія із забороненою речовиною

Згодом інший екіпаж охоронців порядку, під час патрулювання вулицею Рівненською, виявив порушення водієм BMW 328 XI.

У 25-річного пасажира транспортного засобу патрульні виявили пакет з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

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Теги: Луцьк, поліція, наркотики, водій
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