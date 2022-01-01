Намагався з'їсти наркотики: у Луцьку спіймали водія із забороненою речовиною

Вчора, 21 лютого, близько 23-ї години патрульні отримали повідомлення про порушення ПДР водієм Volkswagen Golf на вулиці Дубнівській, що у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні прибули за місцем події, під час спілкування з керманичем 37-річний пасажир поводився підозріло. Тож поліцейські, відповідно до ст. 34 Закону України Про Національну поліцію, застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої за пасажирським сидінням виявили 2 пакетики з невідомою білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.Для уникнення відповідальності чоловік намагався забрати ці пакетики з-під сидіння авто та в подальшому їх з’їсти. Однак патрульні завадили цьому та викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка виявила ще один пакетик із залишками білої порошкоподібної речовини, схожої на наркотичну.Згодом інший екіпаж охоронців порядку, під час патрулювання вулицею Рівненською, виявив порушення водієм BMW 328 XI.У 25-річного пасажира транспортного засобу патрульні виявили пакет з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.