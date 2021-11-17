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На Волині фура злетіла з дороги. ВІДЕО

На Волині фура злетіла з дороги. ВІДЕО
22-го лютого на трасі P-15 між Володимиром та Ковелем, поблизу Турійська, вантажівка злетіла в кювет.

Про це пише БУГ.

Вантажний автомобіль “СКАНІЯ” з’їхав з дороги та опинився в кюветі.

На місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає. Рух ускладнений. Деталі згодом.

За словами очевидців, ще одна вантажівка злетіла з дороги поблизу села Соловичі Турійської громади.


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Теги: ДТП, фура, Волинь
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