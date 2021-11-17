На Волині фура злетіла з дороги. ВІДЕО





Про це пише



Вантажний автомобіль “СКАНІЯ” з’їхав з дороги та опинився в кюветі.



На місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає. Рух ускладнений. Деталі згодом.



За словами очевидців, ще одна вантажівка злетіла з дороги поблизу села Соловичі Турійської громади.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-го лютого на трасі P-15 між Володимиром та Ковелем, поблизу Турійська, вантажівка злетіла в кювет.Про це пише БУГ Вантажний автомобіль “СКАНІЯ” з’їхав з дороги та опинився в кюветі.На місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає. Рух ускладнений. Деталі згодом.За словами очевидців, ще одна вантажівка злетіла з дороги поблизу села Соловичі Турійської громади.

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