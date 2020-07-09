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Зеленський розповів, коли введуть воєнний стан

Зеленський розповів, коли введуть воєнний стан
Президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в України введуть за умов широкого наступу, але він у такий не вірить.

Про це президент України сказав 22 лютого під час пресконференції за результатами зустрічі зі своїм естонським колегою Аларом Карісом пише ТСН.

"Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України. І не буде ескалації з боку РФ. Якщо буде - буде запроваджений військовий стан", - заявив очільник нашої держави.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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Теги: воєнний стан, Україна, Володимир Зеленський
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