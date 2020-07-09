Зеленський розповів, коли введуть воєнний стан

Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в України введуть за умов широкого наступу, але він у такий не вірить.



Про це президент України сказав 22 лютого під час пресконференції за результатами зустрічі зі своїм естонським колегою Аларом Карісом пише



"Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України. І не буде ескалації з боку РФ. Якщо буде - буде запроваджений військовий стан", - заявив очільник нашої держави.



Нагадаємо, увечері 21 лютого



Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українизаявив, що воєнний стан в України введуть за умов широкого наступу, але він у такий не вірить.Про це президент України сказав 22 лютого під час пресконференції за результатами зустрічі зі своїм естонським колегоюпише ТСН "Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде потужної проти України. І не буде ескалації з боку РФ. Якщо буде - буде запроваджений військовий стан", - заявив очільник нашої держави.Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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