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Як знизити занепокоєння та тривожність

Як знизити занепокоєння та тривожність
Тривога – серйозна чи незначна – заважає працювати, спілкуватися. жити, дихати. Є багато різних способів упоратися з нею: від медитації та йоги до психотерапії зі спеціалістом. Вам доведеться вибрати те, що підходить саме вам разом із фахівцем.

Про це пише ТСН.

Не втрачайте і те, що раціон — це відправна точка, коли йдеться про тривожність. Є поживні речовини, які відіграють роль для вашого психічного здоров'я, і дуже важливо переконатися, що ви отримуєте їх щодня і достатньо.

Поповніть свій раціон поживними речовинами, які допоможуть зміцнити здоров'я та знизити тривожність.

Магній

Рівень магнію в організмі має пряме відношення як до психічного стану людини, так і до загального стану його організму і кожного окремого органу.

Систематичне виснаження запасів магнію призведе до розвитку хронічного ендотеліального запалення та збільшення ризику серцево-судинних, цереброваскулярних захворювань, а також інсулінорезистентності, глюкозотолерантності та цукрового діабету.

Діагностичними критеріями дефіциту магнію є клінічні ознаки; знижені рівні магнію в плазмі крові та в еритроцитах, тромбоцитах та ін; специфічні зміни зубців та інтервалів серцевого ритму щодо ЕКГ.

Оскільки ми не можемо виробляти магній самостійно, дуже важливо, щоб наш організм отримував його у достатній кількості з їжею. Хоча часто легше сказати, ніж зробити, щоб отримати всі необхідні поживні речовини з їжі.

"Магній може боротися з занепокоєнням і грає роль у нашій нервовій системі, завдяки чому ви відчуєте зниження тривожності", — каже нутріціолог Ліза Московіц.

Цей життєво важливий мінерал також регулює амінокислоту ГАМК, яка є нейротрансмітером, який може уповільнити зв'язок між вашим мозком та центральною нервовою системою.

Саме ці властивості роблять магній настільки важливим для підтримки спокою та зменшення занепокоєння.

Продукти — джерела магнію


Щоб поповнити організм магнієм, включіть у свій раціон такі продукти:

- м'ясо (пісна яловичина, телятина, курятина, м'ясо кролика),
- гречка, пшоно,
- бобові,
- морква,
- шпинат,
- картопля,
- банани,
- кунжут, горіхи.

Якщо говорити про харчові добавки з магнієм, а також додатковий прийом вітамінів, магній найкраще приймати ввечері, і його прийом не залежить від їжі. При цьому магній та кальцій (якщо ви приймаєте кальцій) краще вживати одночасно.

Не забувайте про продукти, багаті на жиророзчинні вітаміни А, Д, Е і К. Вони містяться в продуктах тваринного походження, таких як яйця, молоко, сир, сметана – там, де є жир, в якому вітаміни можуть розчинитися. Вітамін Д також синтезується в організмі за допомогою ультрафіолету.

Відмовтеся від білого дріжджового хліба у використанні цільнозернового, випеченого без дріжджів. Дріжджі викликають бродильні процеси в кишечнику, які перешкоджають всмоктування вітамінів.

У зимово-весняний час підвищується цінність сухофруктів. В овочах та фруктах, які долежали до весни у свіжому вигляді, кількість вітамінів знижується більше ніж у половину. В овочах, фруктах та ягодах, висушених влітку, зберігається набагато більше корисних речовин. Їх можна їсти просто так або заварювати чай. Пийте також трав'яні чаї, вони корисні ефірними оліями, що містяться в них, фітонцидами, які мають протизапальний і антибактеріальний ефект. Як такі ці речовини є вітамінами, але вони необхідні підтримки здоров'я та захисту організму. Найпростіший і дуже ефективний протизапальний чай – з ромашки.

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Теги: продукти, тривожність, магній
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