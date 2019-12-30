Як знизити занепокоєння та тривожність





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Не втрачайте і те, що раціон — це відправна точка, коли йдеться про тривожність. Є поживні речовини, які відіграють роль для вашого психічного здоров'я, і дуже важливо переконатися, що ви отримуєте їх щодня і достатньо.



Поповніть свій раціон поживними речовинами, які допоможуть зміцнити здоров'я та знизити тривожність.



Магній



Рівень магнію в організмі має пряме відношення як до психічного стану людини, так і до загального стану його організму і кожного окремого органу.



Систематичне виснаження запасів магнію призведе до розвитку хронічного ендотеліального запалення та збільшення ризику серцево-судинних, цереброваскулярних захворювань, а також інсулінорезистентності, глюкозотолерантності та цукрового діабету.



Діагностичними критеріями дефіциту магнію є клінічні ознаки; знижені рівні магнію в плазмі крові та в еритроцитах, тромбоцитах та ін; специфічні зміни зубців та інтервалів серцевого ритму щодо ЕКГ.



Оскільки ми не можемо виробляти магній самостійно, дуже важливо, щоб наш організм отримував його у достатній кількості з їжею. Хоча часто легше сказати, ніж зробити, щоб отримати всі необхідні поживні речовини з їжі.



"Магній може боротися з занепокоєнням і грає роль у нашій нервовій системі, завдяки чому ви відчуєте зниження тривожності", — каже нутріціолог Ліза Московіц.



Цей життєво важливий мінерал також регулює амінокислоту ГАМК, яка є нейротрансмітером, який може уповільнити зв'язок між вашим мозком та центральною нервовою системою.



Саме ці властивості роблять магній настільки важливим для підтримки спокою та зменшення занепокоєння.



Продукти — джерела магнію





Щоб поповнити організм магнієм, включіть у свій раціон такі продукти:



- м'ясо (пісна яловичина, телятина, курятина, м'ясо кролика),

- гречка, пшоно,

- бобові,

- морква,

- шпинат,

- картопля,

- банани,

- кунжут, горіхи.



Якщо говорити про харчові добавки з магнієм, а також додатковий прийом вітамінів, магній найкраще приймати ввечері, і його прийом не залежить від їжі. При цьому магній та кальцій (якщо ви приймаєте кальцій) краще вживати одночасно.



Не забувайте про продукти, багаті на жиророзчинні вітаміни А, Д, Е і К. Вони містяться в продуктах тваринного походження, таких як яйця, молоко, сир, сметана – там, де є жир, в якому вітаміни можуть розчинитися. Вітамін Д також синтезується в організмі за допомогою ультрафіолету.



Відмовтеся від білого дріжджового хліба у використанні цільнозернового, випеченого без дріжджів. Дріжджі викликають бродильні процеси в кишечнику, які перешкоджають всмоктування вітамінів.



У зимово-весняний час підвищується цінність сухофруктів. В овочах та фруктах, які долежали до весни у свіжому вигляді, кількість вітамінів знижується більше ніж у половину. В овочах, фруктах та ягодах, висушених влітку, зберігається набагато більше корисних речовин. Їх можна їсти просто так або заварювати чай. Пийте також трав'яні чаї, вони корисні ефірними оліями, що містяться в них, фітонцидами, які мають протизапальний і антибактеріальний ефект. Як такі ці речовини є вітамінами, але вони необхідні підтримки здоров'я та захисту організму. Найпростіший і дуже ефективний протизапальний чай – з ромашки.

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