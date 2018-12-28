Шахрай виманив у 83-річного лучанина 50 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 12:52
До поліції надійшло повідомлення від 83-річного лучанина, який повідомив, що в нього видурили близько 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Невідома особа зателефонувала і, представившись лікарем, повідомила, що дочка чоловіка в лікарні, і потрібні кошти. Довірливий пенсіонер сам віддав зловмиснику гроші.
Через певний час надійшла схожа заява від 82-річної лучанки. Точно так же їй зателефонував «лікар» та повідомив, що донька в медзакладі, потрібні кошти. У жінки вимагали значну суму коштів, та стільки в неї не виявилось, і пенсіонерка винесла все, що мала, – майже півтори тисячі доларів.
Також на лінію 102 звернулась заявниця та повідомила, що до її матері-пенсіонерки зателефонувала невідома особа та вимагала 15 тисяч доларів за лікування дочки, яка нібито в медзакладі. Жінка не розгубилась і передзвонила до доньки, з якою, як виявилось, усе було гаразд.
Завдяки вчасному повідомленню заявниці на 102, оперативники негайно розпочали розшукові заходи, щоб виявити зловмисника.
Оперативники управління карного розшуку та Луцького районного управління поліції з залученням кінолога одразу перевірили камери відеоспостереження, де вони були наявні, спілкувались з людьми, які могли бачити фігуранта, комунікували з колегами з інших областей, де, як виявилось, орудував чоловік, схожий за описом, і обдурював громадян.
Завдяки такій ефективній співпраці і небайдужим лучанам, оперативники вийшли на слід зловмисника і затримала його сьогодні, 22 лютого, близько 6 години ранку, в обласному центрі.
«Нині з ним проводяться слідчі дії. Далі вирішуватиметься питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Відомо, що він не місцевий. Це особа 1993 року народження», - повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Невідома особа зателефонувала і, представившись лікарем, повідомила, що дочка чоловіка в лікарні, і потрібні кошти. Довірливий пенсіонер сам віддав зловмиснику гроші.
Через певний час надійшла схожа заява від 82-річної лучанки. Точно так же їй зателефонував «лікар» та повідомив, що донька в медзакладі, потрібні кошти. У жінки вимагали значну суму коштів, та стільки в неї не виявилось, і пенсіонерка винесла все, що мала, – майже півтори тисячі доларів.
Також на лінію 102 звернулась заявниця та повідомила, що до її матері-пенсіонерки зателефонувала невідома особа та вимагала 15 тисяч доларів за лікування дочки, яка нібито в медзакладі. Жінка не розгубилась і передзвонила до доньки, з якою, як виявилось, усе було гаразд.
Завдяки вчасному повідомленню заявниці на 102, оперативники негайно розпочали розшукові заходи, щоб виявити зловмисника.
Оперативники управління карного розшуку та Луцького районного управління поліції з залученням кінолога одразу перевірили камери відеоспостереження, де вони були наявні, спілкувались з людьми, які могли бачити фігуранта, комунікували з колегами з інших областей, де, як виявилось, орудував чоловік, схожий за описом, і обдурював громадян.
Завдяки такій ефективній співпраці і небайдужим лучанам, оперативники вийшли на слід зловмисника і затримала його сьогодні, 22 лютого, близько 6 години ранку, в обласному центрі.
«Нині з ним проводяться слідчі дії. Далі вирішуватиметься питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Відомо, що він не місцевий. Це особа 1993 року народження», - повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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