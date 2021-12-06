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На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин»

На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин»
На Волині стартували ремонтні роботи на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Про це розповіла Суспільному речниця Служби автомобільних доріг області Оксана Михальчук.

Наразі дорожники працюють поблизу села Римачі і рухаються у напрямку Любомля.

На ділянці, що ремонтується, рух транспорту з пункту пропуску "Ягодин" в сторону Любомля поки доступний лише однією смугою.

На ділянці протяжністю майже 10 кілометрів підрядники фрезерують зношене дорожнє покриття лівого проїзду. Також проводять земляні роботи.

Зі слів речниці Служби автомобільних доріг, вартість ремонту 571 мільйон гривень.
На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин»

"Ми ще плануємо проводити там сім кілометрів реконструкції, 18 кілометрів – з поточним-середнім ремонтом. Ще розробляємо проєктну документацію. На окремі ділянки є уже договори, на окремі ділянки оголошено тендер на проєктну документацію", – розповіла Оксана Михальчук. Роботи планують проводити на автошляху між селами Руда і Хворостів та на ділянці Любомль – Ягодин.

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Теги: Волинь, дорога, ремонт, Ягодин
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