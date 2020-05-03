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Німеччина зупиняє сертифікацію російського газопроводу «Північний потік-2»

Німеччина зупиняє сертифікацію російського газопроводу «Північний потік-2»
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань «Л/ДНР».

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на німецьке видання Handelsblatt, Welt.

У ході пресконференції у вівторок, 22 лютого, Канцлер засудив рішення президента РФ Володимира Путіна визнати "незалежність" угрупувань "Л/ДНР" та назвав це серйозним порушенням міжнародного права.

Він заявив, що своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.

Шольц заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде зупинений. Федеральне міністерство економіки переоцінить поставки. На цьому етапі, незважаючи на санкції, також важливо не допустити подальшої ескалації. "Для Європи йде війна на сході". Таку катастрофу треба запобігти. "Я звертаюся до Росії з проханням допомогти в цьому", - сказав Шольц.

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Теги: Росія, газопровід, Німеччина
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