Волинський лікар розповів, чому утворюються злоякісні пухлини. ВІДЕО





Про це у програмі «Телемедицина» на Іван Бобрик.



«Теорій походження злоякісних пухлин надзвичайно багато. Світовий медичний загал на нинішньому етапі розвитку нейрохірургії в плані діагностики злоякісних процесів перебуває у пошуку. І якоїсь концепції, яка би могла хоч трішки вселити нам надію на років 10-15, на жаль, немає. Висловлюються різноманітні думки, і всі вони підтверджені серйозними дослідженнями із досить пристойним ступенем доказовості, починаючи від екології і закінчуючи різними генетичними вадами і поломками. Це речі, на котрі ми не дуже можемо впливати», – наголосив лікар.



Водночас, стверджує він, людині під силу впливати на спосіб життя, тобто обрати саме здоровий спосіб життя.



«Йдеться про елементарні речі, про які ми всі знаємо: намагання здорово харчуватися, перебування в обставинах, які унеможливлюють або зменшують контакт з різноманітними шкідливими чинниками, починаючи від побутових отрутохімікатів і закінчуючи іонізуючим випромінюванням. Цього в нашому побуті також є достатньо», – зауважив Іван Бобрик.



Щодо стресу, каже, то в нейроонкології наразі немає підтверджень, що він сприяє утворенню пухлин, хоча, звісно, загалом хронічний стрес точно не додає здоров’я людському організму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людина не може вплинути на деякі причини, з яких у нервовій системі виникають злоякісні пухлини. Йдеться передусім про екологію і генетичні вади. Але в наших силах – обрати здоровий спосіб життя, який у будь-якому разі позитивно відобразиться на здоров’ї.Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 22 лютого сказав лікар-нейрохірург Волинської обласної клінічної лікарні«Теорій походження злоякісних пухлин надзвичайно багато. Світовий медичний загал на нинішньому етапі розвитку нейрохірургії в плані діагностики злоякісних процесів перебуває у пошуку. І якоїсь концепції, яка би могла хоч трішки вселити нам надію на років 10-15, на жаль, немає. Висловлюються різноманітні думки, і всі вони підтверджені серйозними дослідженнями із досить пристойним ступенем доказовості, починаючи від екології і закінчуючи різними генетичними вадами і поломками. Це речі, на котрі ми не дуже можемо впливати», – наголосив лікар.Водночас, стверджує він, людині під силу впливати на спосіб життя, тобто обрати саме здоровий спосіб життя.«Йдеться про елементарні речі, про які ми всі знаємо: намагання здорово харчуватися, перебування в обставинах, які унеможливлюють або зменшують контакт з різноманітними шкідливими чинниками, починаючи від побутових отрутохімікатів і закінчуючи іонізуючим випромінюванням. Цього в нашому побуті також є достатньо», – зауважив Іван Бобрик.Щодо стресу, каже, то в нейроонкології наразі немає підтверджень, що він сприяє утворенню пухлин, хоча, звісно, загалом хронічний стрес точно не додає здоров’я людському організму.

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