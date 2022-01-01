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Волинський лікар розповів, чому утворюються злоякісні пухлини. ВІДЕО

Волинський лікар розповів, чому утворюються злоякісні пухлини. ВІДЕО
Людина не може вплинути на деякі причини, з яких у нервовій системі виникають злоякісні пухлини. Йдеться передусім про екологію і генетичні вади. Але в наших силах – обрати здоровий спосіб життя, який у будь-якому разі позитивно відобразиться на здоров’ї.

Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 22 лютого сказав лікар-нейрохірург Волинської обласної клінічної лікарні Іван Бобрик.

«Теорій походження злоякісних пухлин надзвичайно багато. Світовий медичний загал на нинішньому етапі розвитку нейрохірургії в плані діагностики злоякісних процесів перебуває у пошуку. І якоїсь концепції, яка би могла хоч трішки вселити нам надію на років 10-15, на жаль, немає. Висловлюються різноманітні думки, і всі вони підтверджені серйозними дослідженнями із досить пристойним ступенем доказовості, починаючи від екології і закінчуючи різними генетичними вадами і поломками. Це речі, на котрі ми не дуже можемо впливати», – наголосив лікар.

Водночас, стверджує він, людині під силу впливати на спосіб життя, тобто обрати саме здоровий спосіб життя.

«Йдеться про елементарні речі, про які ми всі знаємо: намагання здорово харчуватися, перебування в обставинах, які унеможливлюють або зменшують контакт з різноманітними шкідливими чинниками, починаючи від побутових отрутохімікатів і закінчуючи іонізуючим випромінюванням. Цього в нашому побуті також є достатньо», – зауважив Іван Бобрик.

Щодо стресу, каже, то в нейроонкології наразі немає підтверджень, що він сприяє утворенню пухлин, хоча, звісно, загалом хронічний стрес точно не додає здоров’я людському організму.

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Теги: Волинь, лікар, онкологія
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