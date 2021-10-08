У Луцьку за понад 5 мільйонів відремонтують сквер поруч з історичним факультетом ВНУ





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Відповідний тендер департамент ЖКГ Луцької міськради розмістив 21-го лютого у системі публічних закупівель «Prozorro».



Ремонтні роботи з капітального ремонту скверу, що на перетині вулиці Огієнка та проспекту Перемоги робитимуть за кошти місцевого бюджету. На це передбачили 5,4 млн грн. Закінчити роботи планують до кінця грудня цього року.



Згідно з тендерною документацією, там мають провести ряд демонтажних робіт (розбирання асфатобетонних покриттів вручну, розбирання тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском, розбирання щебеневих покриттів та основ, розбирання бортових каменів тощо), земляних робіт (зняття рослинного шару, земляні роботи під мощення, під прокладання кабелю, під влаштування лав та ліхтарів, під озеленення).



Крім того, підрядник повинен буде провести прибирання території (санітарну чистку рослин, видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев тощо) та монтаж кабельної траси



Також, згідно з документацією, потрібно улаштувати покриття тротуарів, встановити лави, опори, підключити ліхтарі та провести озеленення території.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15 березня, початок аукціону – 16 березня.

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