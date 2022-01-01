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Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022»

Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022»
Організаційний комітет національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022» визначив, що Україну представить Kalush Orchestra. Музичний гурт погодився.

Про це вказано у повідомленні Kalush в Instagram, пише Суспільне.

«Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на «Євробачення-2022» представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом із «Суспільним» розв'язали всі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху», — повідомляє гурт.

У Kalush Orchestra вказують, що постійно бачать і відчувають підтримку прихильників. Це, мовляв, довело глядацьке голосування, згідно з яким гурт посів перше місце.

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Теги: Євробачення, Калуш
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