Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022»

Kalush Orchestra. Музичний гурт погодився.



Про це вказано у повідомленні Kalush в Instagram, пише



«Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на «Євробачення-2022» представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом із «Суспільним» розв'язали всі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху», — повідомляє гурт.



У Kalush Orchestra вказують, що постійно бачать і відчувають підтримку прихильників. Це, мовляв, довело глядацьке голосування, згідно з яким гурт посів перше місце.

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