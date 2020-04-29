Скільки пар у Луцьку одружилося у «магічну» дату 22 лютого. ФОТО
Сьогодні, 15:20
У «магічну» дату 22.02.22 у Луцьку одружилася 31 пара.
Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.
Дата 22.02.2022 стала щасливою для 97 пар наречених на Волині.
Саме стільки молодят вирішили одружитись попри те, що сьогодні вівторок – будній день. 22 пари скористались послугою “Шлюб за добу”.
"Найбільше закоханих узаконили свої стосунки у відділі ДРАЦС міста Луцька – 31 пара. Вік любові не завада, тож, сьогодні реєстрували шлюб і ті, кому 60, і вісімнадцятирічні", - зазначає Ольга Семенюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.
Нагадаємо, у Львівській, Рівненській і Волинській областях у «дзеркальну дату» 02.02.2022 одружилися 83 пари закоханих, серед них – 22 пари з Волині.
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Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.
Дата 22.02.2022 стала щасливою для 97 пар наречених на Волині.
Саме стільки молодят вирішили одружитись попри те, що сьогодні вівторок – будній день. 22 пари скористались послугою “Шлюб за добу”.
"Найбільше закоханих узаконили свої стосунки у відділі ДРАЦС міста Луцька – 31 пара. Вік любові не завада, тож, сьогодні реєстрували шлюб і ті, кому 60, і вісімнадцятирічні", - зазначає Ольга Семенюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області.
Нагадаємо, у Львівській, Рівненській і Волинській областях у «дзеркальну дату» 02.02.2022 одружилися 83 пари закоханих, серед них – 22 пари з Волині.
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