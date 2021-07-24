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Волинський архів оприлюднив 44 кримінальні справи політв`язнів КДБ

Волинський архів оприлюднив 44 кримінальні справи політв`язнів КДБ
Державний архів на своєму сайті опублікував 44 кримінальних справи несудових органів за 1939-1993 років.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу інформації та використання документів архіву Любов Коць.

Матеріали стосуються жителів Волині та осіб, затриманих на території області.

Матеріали доступні в рубриці “Електронний архів”. В оприлюднених кримінальних справах – 6 824 аркуші. За словами Любові Коць, у справах репресованих є протоколи обшуків та допитів, постанови про арешт та довідки автобіографічного характеру: “Хто звідки, чи перебуває у партії, чим займався, який вік, сімейний стан, освіта, громадянин якої держави, де і чим займався у період окупації 41-44 роках”.
Волинський архів оприлюднив 44 кримінальні справи політв`язнів КДБ

Як розповіла начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць, у фонді архіву є ще понад чотири тисячі кримінальних справ, які планують оприлюднити, після оцифрування.

Матеріали різного об`єму – від 24 сторінок до кількох томів. “Це об`ємні справи. Є інформація, нанесена на формат А4, тобто на одну сторіночку, є і зворотами. Це досить клопітка робота, бо багато справ доводиться розшивати, для більш якісного цифрування”, – каже Любов Коць.

Загалом державний архів Волині вже опублікував 571 архівну кримінальну справу.

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Теги: архів, Волинь, кримінальні справи політв'язнів, КДБ
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