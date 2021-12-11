вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

НАТО скликає термінову зустріч з представниками України

НАТО скликає термінову зустріч з представниками України
НАТО скликає у вівторок, 22 лютого, термінову зустріч з представниками України. Після неї генсек Альянсу Єнс Столтенберг виступить із заявою.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО, передає ТСН.

"У вівторок, 22 лютого 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поінформує медіа у штаб-квартирі НАТО після екстренного засідання Комісії Україна-НАТО", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що Столтенберг вийде до преси орієнтовно о 18:00 за київським часом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: НАТО, зустріч, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні прогнозують похолодання
Сьогодні, 15:45
НАТО скликає термінову зустріч з представниками України
Сьогодні, 15:30
Скільки пар у Луцьку одружилося у «магічну» дату 22 лютого. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:00
У Луцьку за понад 5 мільйонів відремонтують сквер поруч з історичним факультетом ВНУ
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
Україна попросила в НАТО техніку на випадок масштабних НС Україна попросила в НАТО техніку на випадок масштабних НС
16 лютий, 03:49
РФ погрожує «масштабним конфліктом у Європі» через зближення України з НАТО РФ погрожує «масштабним конфліктом у Європі» через зближення України з НАТО
11 грудень, 2021, 01:15
Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО Україна і Британія відпрацьовують захист аеродромів за стандартами НАТО
25 жовтень, 2020, 18:52
В Чорне море увійшли кораблі НАТО В Чорне море увійшли кораблі НАТО
15 липень, 2020, 03:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні прогнозують похолодання
Сьогодні, 15:45
 0
НАТО скликає термінову зустріч з представниками України
Сьогодні, 15:30
 0
Скільки пар у Луцьку одружилося у «магічну» дату 22 лютого. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку за понад 5 мільйонів відремонтують сквер поруч з історичним факультетом ВНУ
Сьогодні, 14:52
 0
Медіа
відео
1/8