НАТО скликає термінову зустріч з представниками України

Єнс Столтенберг виступить із заявою.



Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО, передає



"У вівторок, 22 лютого 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поінформує медіа у штаб-квартирі НАТО після екстренного засідання Комісії Україна-НАТО", – йдеться у повідомленні.



Очікується, що Столтенберг вийде до преси орієнтовно о 18:00 за київським часом.

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