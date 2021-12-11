НАТО скликає термінову зустріч з представниками України
Сьогодні, 15:30
НАТО скликає у вівторок, 22 лютого, термінову зустріч з представниками України. Після неї генсек Альянсу Єнс Столтенберг виступить із заявою.
Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО, передає ТСН.
"У вівторок, 22 лютого 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поінформує медіа у штаб-квартирі НАТО після екстренного засідання Комісії Україна-НАТО", – йдеться у повідомленні.
Очікується, що Столтенберг вийде до преси орієнтовно о 18:00 за київським часом.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО, передає ТСН.
"У вівторок, 22 лютого 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поінформує медіа у штаб-квартирі НАТО після екстренного засідання Комісії Україна-НАТО", – йдеться у повідомленні.
Очікується, що Столтенберг вийде до преси орієнтовно о 18:00 за київським часом.
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