В Україні прогнозують похолодання





Про це Наталка Діденко у Facebook.



Вночі буде до -1-4 градусів, на Півдні, у Луганській, Донецькій областях 0+4 градуси.



Вдень у середу буде +3+6 градусів, у південній частині та на сході +4+9 градусів.



Вдень 23-го лютого переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.



У Києві середа буде свіжою, холоднуватою, протягом дня не вище +3+5 градусів. Якісь опади - навряд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Похолодання, хоча й незначне, очікується завтра, 23 лютого, в Україні.Про це повідомляє синоптику Facebook.Вночі буде до -1-4 градусів, на Півдні, у Луганській, Донецькій областях 0+4 градуси.Вдень у середу буде +3+6 градусів, у південній частині та на сході +4+9 градусів.Вдень 23-го лютого переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.У Києві середа буде свіжою, холоднуватою, протягом дня не вище +3+5 градусів. Якісь опади - навряд.

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