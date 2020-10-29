В Україні прогнозують похолодання
Сьогодні, 15:45
Похолодання, хоча й незначне, очікується завтра, 23 лютого, в Україні.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Вночі буде до -1-4 градусів, на Півдні, у Луганській, Донецькій областях 0+4 градуси.
Вдень у середу буде +3+6 градусів, у південній частині та на сході +4+9 градусів.
Вдень 23-го лютого переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.
У Києві середа буде свіжою, холоднуватою, протягом дня не вище +3+5 градусів. Якісь опади - навряд.
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Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Вночі буде до -1-4 градусів, на Півдні, у Луганській, Донецькій областях 0+4 градуси.
Вдень у середу буде +3+6 градусів, у південній частині та на сході +4+9 градусів.
Вдень 23-го лютого переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.
У Києві середа буде свіжою, холоднуватою, протягом дня не вище +3+5 градусів. Якісь опади - навряд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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