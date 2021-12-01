«СВІДОМІ» звернулись до Верховної Ради щодо легалізації зброї та тероборони





Про це на



Громадянський Рух «СВІДОМІ» вважає абсолютно неприйнятним рішення президента Російської Федерації про визнання «незалежності» так званих Л/ДНР і введення туди російських військ. Це є грубим порушення норм міжнародного права та повинно отримати належну оцінку міжнародної спільноти.



«Ми ніколи не погодимося на порушення територіальної цілісності України! На цих позиціях ми стояли під час анексії Криму, на цих позиціях ми стоїмо і зараз. Сьогодні Путін докладає усіх зусиль, щоб зупинити наш економічний розвиток, європейську інтеграцію та розвиток демократії. Але Україна обов’язково вистоїть, бо з нами правда», - йдеться у дописі.



Вважають, що, не зволікаючи ні дня, Україні потрібно прискорити проведення комплексних заходів із територіальної оборони в кожному місті та громаді. Громадянський Рух «СВІДОМІ» як місцева партія долучився до розробки програми територіальної оборони Луцької міської територіальної громади, яку буде затверджено на сесії Луцької міської ради. Це дасть можливість повноцінно працювати батальйону територіальної оборони, залучати добровольців до різних видів навчань та підготовки. Але цього недостатньо, щоб кожна громада та її мешканці почували себе в безпеці.



"Щоб дії центральної та місцевої влади були синхронними та доповнювали одна одну, ми звертаємося до Верховної Ради України якнайшвидше ухвалити декілька важливих рішень:



1. Збільшити фінансування заходів та підрозділів територіальної оборони в усіх громадах, передусім у прикордонних із Росією та Білоруссю регіонах.

2. Ухвалити закон про право на цивільну вогнепальну зброю.



Кожен повинен робити конкретні дії на своєму місці та працювати на посилення нашої обороноздатності.



І найголовніше – ми повинні гуртуватися, відкинути наші розбіжності, зберігати спокій та підтримувати одне одного", - додають у дописі.

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