Верховна Рада ухвалила заяву через визнання Росією ОРДЛО
Сьогодні, 16:29
Верховна Рада ухвалила заяву в зв’язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.
Про це йшлося на засіданні парламенту 22 лютого, пише "Українська правда".
"Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн - учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України.
В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей України" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує.
Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулюванню міжнародного збройного конфлікту", - йдеться у документі.
"За" проголосували 336 нардепів.
У документі зазначено, що в розвиток своїх попередніх заяв щодо збройної агресії РФ проти України Верховна Рада:
- наголошує, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід’ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією;
- заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого Російською Федерацією рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування своїх протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також усунення наслідків, спричинених такими діями Російської Федерації;
- закликає іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання;
- констатує той факт, що Російська Федерація є агресором – стороною конфлікту і весь цей час її війська знаходилися і продовжують знаходитися на тимчасово окупованих територіях України;
- засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася Російська Федерація з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей;
- підтримує направлений за дорученням президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України;
- підтримує ініціативу президента України про скликання термінового розширеного засідання Ради Безпеки ООН (Саміт безпеки) за участю України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Ради Безпеки ООН задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів;
- закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї рішуче засудити зазначене рішення Російської Федерації як незаконне;
- підкреслює, що це рішення є частиною багаторічних системних зусиль Російської Федерації, спрямованих на підрив суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України та руйнування її державності;
- закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою зупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, включно з замороженням запуску Північного Потоку-2, відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборону експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору;
- закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації, а також підтримувати економіку України та її фінансову стабільність.
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Про це йшлося на засіданні парламенту 22 лютого, пише "Українська правда".
"Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн - учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України.
В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей України" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує.
Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулюванню міжнародного збройного конфлікту", - йдеться у документі.
"За" проголосували 336 нардепів.
У документі зазначено, що в розвиток своїх попередніх заяв щодо збройної агресії РФ проти України Верховна Рада:
- наголошує, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід’ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією;
- заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого Російською Федерацією рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування своїх протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також усунення наслідків, спричинених такими діями Російської Федерації;
- закликає іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання;
- констатує той факт, що Російська Федерація є агресором – стороною конфлікту і весь цей час її війська знаходилися і продовжують знаходитися на тимчасово окупованих територіях України;
- засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася Російська Федерація з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей;
- підтримує направлений за дорученням президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України;
- підтримує ініціативу президента України про скликання термінового розширеного засідання Ради Безпеки ООН (Саміт безпеки) за участю України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Ради Безпеки ООН задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів;
- закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї рішуче засудити зазначене рішення Російської Федерації як незаконне;
- підкреслює, що це рішення є частиною багаторічних системних зусиль Російської Федерації, спрямованих на підрив суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України та руйнування її державності;
- закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою зупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, включно з замороженням запуску Північного Потоку-2, відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборону експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору;
- закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації, а також підтримувати економіку України та її фінансову стабільність.
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