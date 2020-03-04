17-річний художник з Луцька показав, як комп’ютерна реальність змінює відомі шедеври. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Спливаючі вікна, що інформують про помилку, завантаження сторінки та спотворення зображення через проблеми з інтернетом. Юний художник Олександр Корецький презентував у Луцьку експозицію «Без назви».
Про це пише 12 канал.
Лучанин Олександр Корецький – першокурсник, йому 17, і це вже його друга персональна виставка. Хлопець зізнається, що малювати почав змалку.
«Насправді я вже працюю у сфері живопису з чотирьох років… Мені зараз 17 років, тобто працюю 13 років», – розповів Олександр Корецький.
Треба сказати, що, окрім творчості, хлопець вподобав точні науки. Нині він вивчає фізику та математику у Києво-Могилянській академії.
«Нетипове відношення. Спочатку ми все-таки думали, що буде перевага в нього до мистецтва, але він вирішив – до фізики. Фізика у нього на першому плані, але він дуже любить малювати. Тому мистецтво не переважило. Мабуть, 50 на 50», – розповіла бабуся Олександра Людмила Сосовська.
Сам же Олександр зізнається: у період творчих криз із головою пірнає в науку, а коли ж рука вже тягнеться до пензля – фізику на трохи відкладає.
Цьогорічна його виставка називається «Без назви». Не тому, каже, що з фантазією погано, а для того, аби кожен глядач побачив у картинах свою назву.
«Тут представлені роботи, власне, старих майстрів: Рубенса, Сурберана. Тільки перевтілені в сучасні інтерпретації. І ось основна ціль виставки – показати, як же цифрова реальність, комп’ютерний світ впливають на наше реальне життя, з чим ми стикаємося», – пояснив художник.
Хлопець каже, що написані ним картини можуть сприйняти не всі глядачі, адже роботи є досить нетиповими. Після перегляду творів у кожного виникають якісь свої роздуми.
«Він показує, що він є освіченим художником, він вміє гарно малювати, може писати картини в стилі реалізму, але додає до них якийсь такий особливий сучасний акцент», – каже брат Владислав Корецький.
Творіння юного художника Олександра Корецького можна буде побачити в арт-галереї «Образ» у центрі Луцька до кінця березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише 12 канал.
Лучанин Олександр Корецький – першокурсник, йому 17, і це вже його друга персональна виставка. Хлопець зізнається, що малювати почав змалку.
«Насправді я вже працюю у сфері живопису з чотирьох років… Мені зараз 17 років, тобто працюю 13 років», – розповів Олександр Корецький.
Треба сказати, що, окрім творчості, хлопець вподобав точні науки. Нині він вивчає фізику та математику у Києво-Могилянській академії.
«Нетипове відношення. Спочатку ми все-таки думали, що буде перевага в нього до мистецтва, але він вирішив – до фізики. Фізика у нього на першому плані, але він дуже любить малювати. Тому мистецтво не переважило. Мабуть, 50 на 50», – розповіла бабуся Олександра Людмила Сосовська.
Сам же Олександр зізнається: у період творчих криз із головою пірнає в науку, а коли ж рука вже тягнеться до пензля – фізику на трохи відкладає.
Цьогорічна його виставка називається «Без назви». Не тому, каже, що з фантазією погано, а для того, аби кожен глядач побачив у картинах свою назву.
«Тут представлені роботи, власне, старих майстрів: Рубенса, Сурберана. Тільки перевтілені в сучасні інтерпретації. І ось основна ціль виставки – показати, як же цифрова реальність, комп’ютерний світ впливають на наше реальне життя, з чим ми стикаємося», – пояснив художник.
Хлопець каже, що написані ним картини можуть сприйняти не всі глядачі, адже роботи є досить нетиповими. Після перегляду творів у кожного виникають якісь свої роздуми.
«Він показує, що він є освіченим художником, він вміє гарно малювати, може писати картини в стилі реалізму, але додає до них якийсь такий особливий сучасний акцент», – каже брат Владислав Корецький.
Творіння юного художника Олександра Корецького можна буде побачити в арт-галереї «Образ» у центрі Луцька до кінця березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у приватний двір кинули «коктейль Молотова»
Сьогодні, 17:17
17-річний художник з Луцька показав, як комп’ютерна реальність змінює відомі шедеври. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Верховна Рада ухвалила заяву через визнання Росією ОРДЛО
Сьогодні, 16:29
Медіа