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17-річний художник з Луцька показав, як комп’ютерна реальність змінює відомі шедеври. ВІДЕО

17-річний художник з Луцька показав, як комп’ютерна реальність змінює відомі шедеври. ВІДЕО
Спливаючі вікна, що інформують про помилку, завантаження сторінки та спотворення зображення через проблеми з інтернетом. Юний художник Олександр Корецький презентував у Луцьку експозицію «Без назви».

Про це пише 12 канал.

Лучанин Олександр Корецький – першокурсник, йому 17, і це вже його друга персональна виставка. Хлопець зізнається, що малювати почав змалку.

«Насправді я вже працюю у сфері живопису з чотирьох років… Мені зараз 17 років, тобто працюю 13 років», – розповів Олександр Корецький.

Треба сказати, що, окрім творчості, хлопець вподобав точні науки. Нині він вивчає фізику та математику у Києво-Могилянській академії.

«Нетипове відношення. Спочатку ми все-таки думали, що буде перевага в нього до мистецтва, але він вирішив – до фізики. Фізика у нього на першому плані, але він дуже любить малювати. Тому мистецтво не переважило. Мабуть, 50 на 50», – розповіла бабуся Олександра Людмила Сосовська.

Сам же Олександр зізнається: у період творчих криз із головою пірнає в науку, а коли ж рука вже тягнеться до пензля – фізику на трохи відкладає.

Цьогорічна його виставка називається «Без назви». Не тому, каже, що з фантазією погано, а для того, аби кожен глядач побачив у картинах свою назву.

«Тут представлені роботи, власне, старих майстрів: Рубенса, Сурберана. Тільки перевтілені в сучасні інтерпретації. І ось основна ціль виставки – показати, як же цифрова реальність, комп’ютерний світ впливають на наше реальне життя, з чим ми стикаємося», – пояснив художник.

Хлопець каже, що написані ним картини можуть сприйняти не всі глядачі, адже роботи є досить нетиповими. Після перегляду творів у кожного виникають якісь свої роздуми.

«Він показує, що він є освіченим художником, він вміє гарно малювати, може писати картини в стилі реалізму, але додає до них якийсь такий особливий сучасний акцент», – каже брат Владислав Корецький.

Творіння юного художника Олександра Корецького можна буде побачити в арт-галереї «Образ» у центрі Луцька до кінця березня.

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Теги: Луцьк, художник, виставка
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